Gir de 180 graus a Catalunya: aquesta és l'única zona en la qual plourà avui

Catalunya té per davant un cap de setmana totalment primaveral, amb novetats meteorològiques a la vista. Aquests últims dies hem tingut una mica de tot, fins i tot ruixats i tempestes, a més de vent intens. Ara, els experts del temps ja tenen els ulls posats en el que passarà en els pròxims dies, que porta grans sorpreses.

Avui, les comarques catalanes han despertat amb temperatures fresques en zones de muntanya, destacant els -3 graus a la Tosa d'Alp. No obstant això, els cels s'han mantingut majoritàriament assolellats, amb un bon sol matiner en gran part del territori. Al nord-est, això sí, l'ambient continua sent fresc, amb la Tramuntana bufant a l'Empordà.

Un vent que seguirà bufant fort al nord-est

De fet, allà seguirà bufant amb intensitat també a la tarda. Aquesta situació atmosfèrica es tradueix en una jornada assolellada però amb certs matisos a tenir en compte. S'espera que creixin núvols al nord-est i a les cares nord del Pirineu, fruit de l'aire fred en altura que encara afecta la regió.

Aquestes nuvolositats poden donar lloc a alguns ruixats dispersos, encara que seran fenòmens localitzats i de poca intensitat. La cota de neu se situa als 2.200 metres, per la qual cosa no es descarta algun episodi de precipitació en forma de neu a les zones més elevades del Pirineu. D'altra banda, durant la matinada podrien produir-se alguns ruixats febles prop de la costa central i al mar.

Encara que sense conseqüències significatives per a les poblacions costaneres. Les temperatures màximes pujaran lleugerament respecte a dies anteriors, si bé encara es mantindran per sota dels valors habituals per a aquesta època de l'any. De cara al dissabte, es preveu un ascens tèrmic progressiu.

Pluges puntuals i bastant residuals

No obstant això, les temperatures seguiran una mica per sota de la mitjana. S'esperen possibles pluges febles al voltant de l'àrea del Montseny, però seran molt puntuals i de caràcter lleu. Diumenge, l'únic punt on podrien repetir-se els ruixats serà el Pirineu.

El pronòstic general per als pròxims tres dies apunta a un domini del sol i temperatures moderades a la major part de Catalunya. Marcant un clar gir en la dinàmica meteorològica recent. Només els esmentats ruixats de tarda interrompran aquest patró, limitant-se avui al Montseny i a la Vall d'Aran.