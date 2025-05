'Del dimecres al divendres': Revés dels meteoròlegs catalans per a la setmana vinent

Els meteoròlegs ja tenen totes les mirades posades en el final de la primavera. I és que ja li queden molt pocs dies de vida a l'estació més inestable de l'any. El temps segueix el seu curs i l'estiu ja treu el cap, cosa que es tornarà més que evident en els pròxims dies.

Els meteoròlegs avisen que Catalunya ha de preparar-se per a un important canvi meteorològic a partir de dimecres. Aquest dia, un potent anticicló s'instal·larà sobre el país, donant pas a un episodi de calor estiuenca. Segons els mapes de predicció, Catalunya experimentarà un marcat ascens tèrmic que podria derivar en les primeres nits tropicals de l'any.

Cal recordar que així s'anomenen aquelles hores nocturnes en què la temperatura no baixa dels 20 graus. En aquest sentit, el mapa d'anomalies tèrmiques mostra una desviació positiva molt clara a tot el vessant occidental d'Europa. Amb especial intensitat en el quadrant nord-est peninsular, on Catalunya es veurà especialment afectada.

Unes temperatures clarament a l'alça

Les temperatures estaran entre quatre i vuit graus per sobre de la mitjana, cosa que no passarà desapercebuda a les capitals catalanes. Aquest patró càlid es deu a una configuració que afavoreix l'arribada d'aire càlid d'origen africà. La situació serà especialment significativa entre dimecres i dijous de la setmana vinent.

I serà durant aquests dies quan es preveu que moltes localitats de l'interior, com Lleida o Vic, superin àmpliament els 30 graus. Mentre que a la costa, encara que més temperat per la influència del mar, no es descarten màximes de fins a 28 graus. A la nit, els termòmetres podrien no descendir dels 20 graus al litoral, marcant l'inici de les anomenades nits tropicals.

El primer avís de l'estiu

Si bé aquest episodi no assoliria nivells extrems de calor, sí que representa el primer avís seriós de l'estiu climatològic, que comença l'1 de juny. Aquesta transició entre estacions, que en anys anteriors ha estat més progressiva, sembla aquest any presentar-se amb contundència i sense escales intermèdies. Els meteoròlegs adverteixen que aquest canvi de tendència arribarà amb força i que, a més, ho farà per quedar-se.