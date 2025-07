És oficial: Mario Picazo avisa de tempestes fortes i calamarsa en aquestes 7 regions

Després del descens tèrmic del cap de setmana passat, sembla que les temperatures no arribaran a valors tan extrems com sol ser habitual a l'última setmana de juliol. Tot això recordant que el país es troba en plena canícula, per tant, una de les èpoques més caloroses de l'any. Segons les previsions de Mario Picazo, s'acosten jornades marcades per una calor més continguda i, sobretot, per l'arribada de tempestes localment fortes que podrien anar acompanyades de calamarsa.

El responsable l'aire fred que entra pel nord de la península, que ajudarà a contenir la calor i, a més, generarà inestabilitat en diverses comunitats. Aquest aire fred, sumat a un índex d'humitat elevat en superfície en algunes zones, serà el detonant de precipitacions. Encara que l'anticicló continua present a l'oest de la península, el pas d'un front pel nord contribuirà a injectar aire més fresc.

Això farà que, juntament amb la humitat procedent del Cantàbric, es formin núvols i pluges des de Galícia fins als Pirineus. Fins i tot podrien estendre's a altres zones del nord peninsular. A partir de mitja setmana, aquest aire fred arribarà també a l'àrea mediterrània, donant lloc a la formació de tempestes.

Mario Picazo avisa de la virulència de les tempestes

Segons Mario Picazo, aquestes tempestes seran especialment freqüents a les Illes Balears, destacant entre Eivissa i Formentera. Es tracta d'un episodi d'inestabilitat poc habitual en plena canícula, quan el normal seria que dominés una calor seca i intensa. Pel que fa a les temperatures, tot i que som en una de les setmanes més caloroses de l'any, moltes zones del país experimentaran una calor més suportable.

No obstant això, l'excepció se situarà al litoral, on continuarà la calor humida i xafogosa. Amb tot, l'arribada de les tempestes podria fer que els termòmetres baixin alguns graus a mitja setmana. Els pròxims dies, en moltes zones es registraran temperatures diürnes d'entre 25 i 30 graus, i a la nit, excepte al Mediterrani i Canàries, no s'esperen nits tropicals.

Al sud, ciutats com Còrdova podrien fregar els 40 graus, tot i que les masses d'aire que sobrevolaran Espanya seran més fresques de l'habitual per a aquesta època de l'any. Segons Picazo, els efectes d'aquest aire més fred i humit es notaran especialment a partir de dimecres i dijous al nord i a l'est peninsular. Tot això amb possibles tempestes intenses que podrien afectar Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra, Aragó i Balears.

Una pausa abans de l'arribada del mes d'agost

Tanmateix, la calor tornarà a imposar-se a finals de setmana, quan s'espera un nou repunt de les temperatures. Així, en plena recta final de juliol, Espanya viurà un respir tèrmic marcat per la inestabilitat, abans que torni la calor típica de l'estiu. Una pausa abans d'un inici d'agost que segur que arriba amb força.