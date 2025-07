Arriba la felicitat a Catalunya: l'AEMET dona la gran notícia a moltes comarques

Bones notícies per a qui tem l'extrema calor de l'estiu. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès la seva previsió per a les pròximes setmanes i la veritat és que pot ser força sorprenent. Especialment per a tot el nord i l'est peninsular, és a dir, per a moltes comarques de Catalunya.

Per a la setmana del 21 al 27 de juliol s'espera un important contrast tèrmic entre el nord i el sud del país. Mentre que al sud els termòmetres superaran els valors habituals per aquestes dates, al nord les temperatures quedaran per sota del normal. Catalunya, inclosa en aquesta franja septentrional, podria beneficiar-se d'aquest refrescament, cosa que suposa un alleujament després de setmanes de calor sostinguda.

A més, si bé serà una setmana en general seca, no es descarta la formació d'algunes tempestes localment intenses al nord i a l'est peninsular, cosa que inclouria també comarques catalanes. Aquest panorama trenca, almenys parcialment, amb la idea que l'estiu serà implacable a tot el país.

Sense onades de calor a la vista

Segons els experts, no s'observa cap gran onada de calor, cosa que sol ser normal a finals de juliol o principis d'agost. La setmana següent, del 28 de juliol al 3 d'agost, el pronòstic mostra incertesa, però fa pensar que serà càlida a molts punts.

Tanmateix, a l'est i als arxipèlags, incloses zones com Catalunya, les temperatures quedarien al voltant de la mitjana, cosa que segueix allunyant el fantasma de la gran calor. La probabilitat de pluges continuarà sent baixa, tot i que no es descarta l'aparició de tempestes, especialment a l'est peninsular i Balears.

Més a llarg termini, per a la setmana del 4 al 10 d'agost, la incertesa augmenta, però l'escenari provisional manté una situació raonablement suau per a Catalunya i el nord. Es preveu que les temperatures se situïn al voltant de la mitjana habitual o lleugerament per sobre, sense arribar a extrems. Tot plegat amb la possibilitat que algunes comarques experimentin ruixats o tempestes puntuals.

Un estiu més tranquil de cara a les pròximes setmanes

Si es confirmen aquestes anomalies de precipitació, serien una excel·lent notícia per al camp i per reduir el risc d'incendis, que a l'estiu sempre preocupa. Així doncs, tot sembla indicar que aquest tram final de juliol i principi d'agost portarà un respir per a moltes zones del nord i de l'est del país, inclosa Catalunya. L'absència de grans onades de calor i la possible arribada de pluges febles o tempestes a punts concrets dibuixen un panorama més suportable.

Tot i que la situació pot canviar, la previsió actual convida a l'optimisme: l'estiu seguirà sent calorós, però menys extrem del que s'esperava. L'AEMET confirma que no s'espera un episodi de calor sufocant de manera imminent i algunes comarques catalanes podrien rebre una mica de pluja. Una combinació que suposa un alleujament per als qui aquests dies omplen pobles i platges a la recerca de gaudir de l'estiu sense excessos tèrmics.