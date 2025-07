Mònica Usart confirma la gran notícia a Catalunya: 'El cap de setmana comença a...'

Catalunya fa setmanes que està immersa en una situació que ha sorprès molts. Tot i que és normal que a l'estiu faci calor, la veritat és que les temperatures d'enguany han batut rècords. Els mercuris s'han mantingut molts dies a l'alça i no han donat treva ni a les nits.

Ara, després de setmanes marcades per temperatures extremes i fenòmens meteorològics violents, Catalunya es prepara per rebre una treva. Segons ha confirmat la meteoròloga Mònica Usart, aquest cap de setmana "començarà a baixar la temperatura"; un alleujament després d'un inici d'estiu especialment intens. Aquest divendres tornarà a ser un dia calorós a gran part del territori.

El matí estarà dominat pel sol, tot i que no es descarten alguns bancs de núvols baixos a la costa de Tarragona. A mesura que avanci la tarda, el cel s'anirà enterbolint i podrien registrar-se alguns ruixats al Pirineu Occidental. Tanmateix, la gran notícia més esperada arribarà durant el cap de setmana.

Unes jornades una mica més suportables

Serà llavors quan es registrarà una baixada de les temperatures que farà més suportables les jornades de dissabte i diumenge. La calor d'aquest estiu no ha estat l'ùnica notícia, ja que hem patit fenòmens violents que s'han produït a conseqüència de la inestabilitat atmosfèrica. El mes de juny ja es va convertir en el més calorós, i el juliol està sent destacat per episodis de tempestes i fenòmens severs.

Un informe publicat del Meteocat confirma l'aparició de fins a sis mànegues marines en un sol dia durant les tempestes del passat 12 de juliol. Aquestes trombes marines es van observar davant la costa catalana, quelcom completament excepcional al mes de juliol. Segons explica Oriol Rodríguez, expert del Meteocat, un episodi així "és molt poc habitual i podria estar relacionat amb les altes temperatures del mar".

Des del 2000, només s'havien registrat 13 mànegues marines al juliol, de manera que les sis d'aquell dia suposen gairebé la meitat en 25 anys. A més, el cap de setmana anterior, el dissabte 5 de juliol, una altra tempesta va deixar la seva empremta a la comarca del Bages. Durant la tarda i el vespre, es va produir un fenomen que consisteix en vents molt violents.

En aquest cas, les ratxes van arribar fins als 150 km/h, arrencant centenars d'arbres i causant danys en teulades i cobertes. Segons el Meteocat, aquest fenomen va tenir una intensitat IF1 a l'escala Fujita, basant-se en la magnitud dels danys detectats. De cara a aquest dissabte, s'espera un canvi de temps durant la matinada i el matí.

Mònica Usart avisa d'una lleu refrescada

Una línia de separació entre dues masses d'aire diferents portarà vents més humits i frescos des de l'Atlàntic, substituint els vents secs i càlids provinents del nord d'Àfrica. Això afavorirà l'arribada de ruixats i tempestes que afectaran sobretot el centre del territori, així com el Pirineu i Prepirineu. Alguna tempesta podria arribar fins i tot al prelitoral, tot i que és poc probable que arribin al litoral.

Amb aquesta previsió, la millor notícia per a Catalunya és clara. El cap de setmana comença a refrescar, portant un merescut alleujament després d'un inici de juliol especialment intens. Això sí, que ningú es relaxi, perquè queda estiu per estona.