Ja avisen: els meteoròlegs alerten d’alguna cosa inusual amb el temps a Espanya

Aquest estiu de 2025 està deixant un patró meteorològic molt interessant i, sobretot, molt inusual. Les recurrents tempestes violentes que han afectat gran part del país estan marcant un mes de juliol fora del que és habitual. Des de pàgines especialitzades com Meteored ja fa temps que avisen: aquest any està sent excepcionalment actiu pel que fa a fenòmens intensos i virulents.

Durant el passat mes de juny, es van registrar almenys nou episodis amb calamarsa de més de cinc centímetres de diàmetre. En alguns casos, s'han assolit boles de gel de més de set, capaces de causar danys materials considerables. Un dels responsables d'aquest temps és, sens dubte, l'onada de calor marina a la Mediterrània, que manté les aigües excepcionalment càlides.

Una situació que aviva les tempestes amb calamarsa

Aquesta situació aporta grans quantitats d'humitat a l'atmosfera, cosa que alimenta les tempestes i fa que siguin especialment intenses. Tanmateix, hi ha un segon factor en joc, menys visible però molt important: el comportament del corrent en jet polar. El corrent en jet polar és un corrent de vents que circula en nivells alts de l'atmosfera i que separa l'aire fred de l'àrtic de l'aire més càlid de latituds subtropicals.

Aquesta cinta transportadora de masses d'aire normalment flueix d'oest a est de manera més o menys lineal. Però en els darrers anys s'ha tornat més ondulada, en part a causa del canvi climàtic. Aquesta ondulació del corrent en jet polar, que diversos estudis vinculen amb l'escalfament del planeta, està provocant patrons de temps més persistents i extrems.

Un exemple són les onades de calor prolongades, les pluges torrencials o l'arribada de profundes borrasques fins i tot a l'estiu. Quan aquestes ondulacions baixen de latitud, arrosseguen aire fred de l'Atlàntic, que troben una atmosfera sobrealimentada de vapor d'aigua gràcies a la calor del mar. Aquest estiu, a més, s'observa una baixada del front polar, cosa que ha facilitat l'entrada de sistemes més propis de la primavera o la tardor.

La virulència de les tempestes crida l'atenció dels experts

Lluny de les típiques tempestes d'estiu que solen afectar zones muntanyoses com el Sistema Ibèric o els Pirineus, les que estem vivint ara són més àmplies, més intenses i més destructives. I això no s'ha acabat. El pròxim canvi de temps ja té data d'arribada i s'espera que sigui igual d'intens que els altres.

Serà aquest cap de setmana, amb previsió de provocar fortes tempestes a l'interior de la meitat nord i nord-est peninsular. Un nou episodi que confirma el que ja molts meteoròlegs adverteixen: l'estiu de 2025 està sent climatològicament excepcional. Així mateix, avisen que podria marcar un punt d'inflexió en com entenem el temps estival a Espanya.