Oficial: Jorge Rey confirma el pronòstic més esperat per a aquest juny a Catalunya

Jorge Rey, conegut per les seves prediccions basades en el mètode de les cabanyoles, s'ha atrevit a pronosticar el temps que tindrem al juny. L'aficionat a la meteorologia ha parlat clar sobre el que hauríem d'esperar a Catalunya. I la veritat és que ha alegrat a molts, encara que, com sempre sol passar, no sempre es pot acontentar a tothom.

En aquest sentit, Jorge Rey apunta que juny serà un mes tranquil en termes meteorològics, sense extrems de calor ni de pluges intenses. Segons el jove, l'estiu de 2025 no serà tan calorós com inicialment es preveia. Això es deu a un fenomen El Niño-La Niña que, per ara, es troba en fase neutra.

L'absència d'anomalies al Pacífic Tropical suposa una menor probabilitat d'onades de calor intenses i una menor activitat ciclònica a l'Atlàntic. En resum: calor, sí, però sense excessos i amb menys risc de tempestes tropicals severes. Jorge Rey ha parlat, de fet, sobre aquest mes de maig, en què el temps ha sorprès a tots els meteoròlegs.

Un mes de maig que està sent molt variable

Des de principis de mes, l'arribada de la inestabilitat ens ha portat un temps revoltat en moltes comarques. De fet, des del 6 de maig hem tingut tempestes en molts punts, a més d'unes temperatures una mica fresques. Una situació que ens ha estat acompanyant fins fa poc, malgrat que aquests dies el temps s'ha suavitzat una mica.

Per al 19 o 20 de maig, Jorge Rey preveu una altra borrasca, que portarà calor i tempestes, fins i tot a les Canàries. Un cop arribem al juny, el burgalès pronostica el que molts esperaven: tranquil·litat. La primera quinzena es presenta sense grans ensurts, encara que amb la possibilitat de fronts que fregaran el nord i oest peninsular.

Nous canvis de cara als pròxims mesos

Entre el 7 i el 8 de juny, podríem fins i tot notar dies una mica més frescos de l'habitual. Cap a mitjans de mes, s'espera una estabilització general del temps. No obstant això, cap a finals de juny es preveu una nova borrasca que afectarà també els primers dies de juliol, provocant un episodi d'inestabilitat.

La primera quinzena de juliol s'anticipa amb tempestes i temperatures més baixes, sobretot al nord. Jorge Rey tanca el seu pronòstic amb un missatge optimista. "Calor, sí, però arribarà més tard", sentencia el jove.