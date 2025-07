El fenomen de 'La Niña' podria tornar abans del que s'esperava i així ens afecta

El panorama climàtic global podria canviar en els pròxims mesos a causa de la possible reaparició del fenomen de 'La Niña'. Segons el Centre de Prediccions de la NOAA, encara que actualment seguim en una fase neutra, els experts alerten que les aigües del Pacífic equatorial podrien refredar-se ràpidament durant la tardor. Tot això provocaria el retorn de 'La Niña' abans del previst, expliquen des de Meteored.

Ara, les condicions es mantenen dins la normalitat: anomalies tèrmiques molt pròximes als 0,0 graus a la regió clau 3.4 del Pacífic centre-oriental. De fet, les dades tradicionals han oscil·lat lleugerament entre -0,4 °C i -0,1, valors que confirmen la continuïtat de la fase neutra. Això explica per què, al món, hem tingut mesos amb un temps previsible i sense extrems vinculats a fenòmens com 'El Niño' o 'La Niña'.

La tardor podria marcar un punt d'inflexió

Tanmateix, la situació podria canviar aviat. Les projeccions més recents de la NOAA mantenen una probabilitat del 90% que aquesta fase neutra persisteixi durant la resta de l'estiu boreal. Però, de cara a la tardor, el refredament de l'oceà podria intensificar-se, elevant fins a un 30% les possibilitats que 'La Niña' reaparegui.

Alguns models fins i tot apunten a un 50% de probabilitat que es consolidi entre setembre i desembre. Quins efectes podria tenir aquest possible retorn de 'La Niña'? El seu impacte varia segons la regió, però sol associar-se amb temperatures moderades, sense calorades, i a períodes més frescos.

Així mateix, acompanyats de pluges abundants en diferents zones del planeta. A Amèrica, per exemple, podria reduir les pluges al sud dels Estats Units i al nord de Mèxic. Així com en països sud-americans com Argentina, Xile, Uruguai i Paraguai durant la tardor i l'hivern.

D'altra banda, l'activitat ciclònica podria veure's incrementada, amb més borrasques i tempestes que, encara que no sempre impacten terra, suposen un risc afegit. A Àsia, es preveuen menys pluges entre la Xina i el Japó i, en regions de l'Orient Mitjà, un descens de la precipitació. A Europa, l'impacte directe de 'La Niña' és més incert i discutit entre climatòlegs.

Tardors i hiverns una mica més freds, humits i tempestuosos

En aquest sentit, sol vincular-se a tardors i hiverns una mica més freds, humits i tempestuosos, especialment en zones del nord i el Regne Unit. És allà on podrien registrar-se més nevades i episodis de forta inestabilitat atlàntica. Al món, la tornada de 'La Niña' també podria contribuir a un lleuger descens de la temperatura mitjana del planeta.

Tanmateix, els meteoròlegs recorden que, fins i tot en fase neutra, poden produir-se esdeveniments extrems aïllats. En definitiva, encara que de moment l'estiu segueix dominat per condicions normals, el possible retorn de 'La Niña' abans de final d'any és una notícia que convida a la precaució. Si es confirma, afectaria tant el clima global com la meteorologia regional.