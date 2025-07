Tempestes fortes i amb calamarsa: avís d’última hora per a aquesta part de Catalunya

Catalunya comença una setmana que estarà plena de contrastos. La calor dels primers dies de la setmana contrastarà amb un canvi de tendència en les pròximes hores. Almenys així ho confirmen els primers mapes que reflecteixen un gir que molts agrairan.

Aquest dimecres arribarà una llengua d'aire fred en alçada que, segons apunten els models de predicció, podria desembocar en un episodi de tempestes intenses durant la tarda i el vespre. Es preveu que les precipitacions afectin de manera més acusada la meitat nord del país. Tot i que altres comarques també podrien veure's implicades en aquest episodi d'inestabilitat.

Segons els experts, existeix un escenari força clar de pluges que arribarien a moltes zones de Catalunya entre dimecres i dijous. Aquest tipus de situacions donen lloc a tempestes que poden ser molt efectives, localment fortes i amb possibilitat de calamarsa. El factor clau serà l'aprofundiment del front i com interactuï amb la calor del mar Mediterrani.

Una situació perfecta per a les tempestes

En aquest moment de l'any, un descens de la temperatura, sumat a l'energia que aporta el mar calent, pot ser suficient per disparar tempestes. Per això, els meteoròlegs demanen precaució davant possibles fenòmens adversos com ruixats intensos, pedregades o vent. A més, s'espera una notable baixada de temperatures coincidint amb l'arribada d'aquest embolcall fred.

Després de jornades de calor canicular, el mercuri baixarà de manera significativa fins a valors propis de finals de primavera. Serà, per tant, un respir per a tots aquells que patien les altes temperatures, deixant un ambient realment agradable per aquestes dates. Les previsions apunten que la refrescada durarà almenys un parell de dies.

Concretament, dimecres i dijous seran jornades en què l'ambient quedarà molt lluny de la calor extrema de dies enrere. El descens tèrmic serà especialment notable a l'interior i al nord, tot i que el litoral també notarà aquesta situació. Les imatges proporcionades pel model ECMWF mostren acumulats significatius de precipitació que podrien afectar gran part del territori català.

Els experts demanen revisar els mapes

Tot i que encara cal seguir de prop l'evolució, la coincidència entre la predicció de la intel·ligència artificial i els models meteorològics tradicionals reforça la previsió d'un episodi de tempestes. En resum, Catalunya afronta per a mitja setmana un episodi potencialment tempestuós que podria portar pluges intenses, calamarsa i una brusca baixada de temperatures. Es recomana a la població estar atenta a les actualitzacions dels serveis meteorològics i prendre precaucions.