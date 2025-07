És oficial: Aquesta és l'única zona de Catalunya on plourà aquest cap de setmana

Després de diversos dies marcats per tempestes intenses, Catalunya comença a recuperar a poc a poc la calma. Les pluges d'aquesta setmana han descarregat amb força pràcticament a tot el territori, especialment al centre i nord de la comunitat. Al seu pas han deixat acumulacions de precipitació molt destacables i episodis d'activitat elèctrica que han obligat a activar avisos a moltes comarques.

Les tempestes, concentrades sobretot al Pirineu, el Prepirineu i el litoral central, han estat les protagonistes d'un juliol atípic. I és que, tot i estar travessant de ple l'època més càlida de l'any, almenys aquests dies, ha tingut poc de canicular.

Aquest divendres encara podran descarregar algunes tempestes intenses

Però tot arriba al seu final. L'ambient comença a estabilitzar-se i la previsió per a aquest cap de setmana apunta a un temps més tranquil. Aquest divendres a la tarda, això sí, encara es desenvoluparan tempestes al Pirineu Oriental, Prepirineu i comarques de Girona i el nord de Barcelona.

Tampoc es descarta que, cap al vespre, els ruixats arribin a zones del Vallès Oriental i la costa central. Parlem de comarques com el Maresme, on les pluges podrien reactivar-se per un rebuf marítim força marcat. Igualment, aquest tipus de situacions són força imprevisibles, per la qual cosa caldrà veure si finalment acaba plovent amb intensitat.

La Tramuntana i el Mestral bufaran amb certa intensitat, ajudant a mantenir a ratlla les temperatures. De fet, les màximes seguiran més baixes del normal per a aquesta època de l'any i les mínimes d'aquesta matinada han estat gairebé de tardor. Parlem de tot just 1,4 °C a Boí a 2500 m, 1,7 °C a la Tossa d'Alp, i valors per sota dels 10 °C a Das o Prades.

Aquest cap de setmana només plourà en aquest punt

De cara a dissabte, s'espera una jornada estable i sense precipitacions. Continuarà bufant el vent i les temperatures seguiran contingudes, amb màximes de fins a 30 graus a l'interior de Lleida i la vall de l'Ebre. Serà un dia de cels serens i sensació tèrmica agradable a tot el territori.

Diumenge, en canvi, torna la possibilitat d'alguns ruixats al Pirineu Oriental. Així, es convertirà en l'única zona de Catalunya on plourà aquest cap de setmana. Seran precipitacions febles i puntuals, però suficients per posar un asterisc en una previsió que, en general, apunta a una treva meteorològica.

I si mirem cap a la setmana vinent, seguirà marcada per temperatures per sota de la mitjana climàtica. És més, els models comencen a veure un possible canvi important a principis d'agost. Per ara, es tracta d'una possibilitat llunyana, però amb les sorpreses que hem tingut aquesta segona meitat de juliol, no es pot descartar.