Nou revés de l'AEMET per a Catalunya la setmana vinent: podria ser fins i tot pitjor

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) segueix molt de prop l'evolució del pronòstic en aquest mes de juny especialment càlid. Encara que els mapes poden patir petits canvis en qüestió de dies, la idea general ja està força clara. Per això els meteoròlegs demanen estar ja preparats per al que està per arribar a Catalunya.

En aquest sentit, les altes temperatures es mantindran probablement durant la setmana del 16 al 22 de juny. "Serà probablement més càlida del normal per a l'època a la major part del país", afirmen des de l'AEMET. Així mateix, afegeixen que podrien arribar precipitacions en general escasses, però sense descartar algunes tempestes a la meitat nord.

Les zones de Catalunya més afectades per la calor

D'aquesta manera, es confirma que l'ambient seguirà sent calorós, sec i amb cels serens a Catalunya. Un cop més, les zones més afectades per la calor a la regió se situaran a la part oest. La demarcació de Lleida i punts de l'interior de Tarragona veuran disparar-se els seus termòmetres.

Cal recordar que aquesta situació ja sol ser normal en època estival. Tradicionalment, comarques com el Segrià, la Segarra o el Pla d'Urgell han fregat sense problemes els 40 graus. Per contra, al nord-est es mantenen com la zona més humida, destacant el Pirineu Oriental com un dels punts de més inestabilitat.

La tendència no canviarà per a l'última setmana de juny, de fet, la situació podria estabilitzar-se. En aquest sentit, l'AEMET avança que la setmana de Sant Joan podria assolir temperatures més altes de l'habitual per a l'època de l'any. Amb tot, en aquest punt del mes podrien arribar alguns canvis relacionats amb les precipitacions.

Possibles canvis de cara a finals de mes a la península

"No és descartable, en cas de confirmar-se la predicció, que plogui en zones del sud de la península", avancen des de l'AEMET. És a dir, pot ser que plogui, però lluny de Catalunya. De tota manera, qualsevol previsió a tants dies vista està del tot oberta i encara pot canviar la situació.