'Festes una mica aigualides': El dràstic avís de Jorge Rey per a l'estiu a Espanya

El conegut Jorge Rey no perd cap ocasió per avançar la previsió del temps als seus seguidors. I ara que comença l'estiu per a molts, la veritat és que tenir les coses clares ajuda moltíssim a planificar les vacances. En aquest sentit, el burgalès ha compartit algunes pinzellades sobre com podria ser el temps del mes d'agost a Espanya.

Així, l'expert ha alertat que algunes de les festes populars d'agost podrien veure's afectades per un gir inesperat del temps. En un dels seus últims vídeos, Jorge Rey assegura que la inestabilitat podria tenir més protagonisme del que molts esperarien. Segons Rey, encara que el mes d'agost començarà amb condicions pròpies de l'estiu, no trigaran a arribar canvis significatius.

Concretament, a partir del 10 d'agost, s'espera l'entrada d'una nova fase d'inestabilitat, amb tempestes que afectaran sobretot la meitat oest peninsular. Aquesta situació podria deslluir nombroses celebracions d'estiu, especialment a Castella i Lleó, Extremadura i zones de l'interior de Galícia. És allà on l'agost és tradicionalment un mes clau per a les festivitats locals.

Un mes d'agost una mica atípic a Espanya

"Moltes festes seran una mica aigualides", ha sentenciat Jorge Rey, al·ludint directament a l'efecte que podrien tenir aquestes precipitacions en esdeveniments a l'aire lliure. Tanmateix, matisa que les regions del Llevant podrien quedar més al marge, gaudint d'un clima una mica més estable i calorós. Una altra dada destacable és la previsió d'un nou repunt tèrmic cap al final del mes.

Segons Jorge Rey, al voltant del 24 d'agost s'espera una estabilització progressiva del temps, que podria desembocar en una onada de calor tardana. Tot això afectant també els primers dies de setembre. Aquest fenomen no és inusual en el clima peninsular, però sí que ho és la seva intensitat i durada tan avançada en el calendari.

El jove també destaca que l'actual situació neutra del fenomen d'El Niño/La Niña al Pacífic Tropical està jugant un paper important. Aquesta neutralitat podria estar facilitant l'alternança entre episodis càlids i tempestuosos sense una tendència clara. Una cosa que complica les previsions a llarg termini, però que, per ara, allunya l'amenaça d'un estiu extremadament càlid o sec.

Les temperatures molt altes tampoc passaran de llarg

Jorge Rey confirma, doncs, que l'estiu 2025 a Espanya serà variable. En concret, el mes d'agost començarà amb calor, però també ens portarà pluges a bona part del país.

Així mateix, acabarà, possiblement, amb un nou episodi de temperatures extremes. Encara que no es descarta que algunes zones gaudeixin del bon temps, caldrà estar molt atents als mapes del temps.

Com recorda Jorge Rey, "de tant en tant també anuncio anticiclons, així que atents a les previsions". Una vegada més, el jove burgalès combina saviesa ancestral amb observació meteorològica actual per anticipar el que podria ser un estiu ple de contrastos. Ara, només queda esperar i descobrir què hi ha de cert en les seves prediccions.