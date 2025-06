No només tempestes i calamarsa: l’altre fenomen que assotarà amb força avui Catalunya

Catalunya viu unes jornades de molta variabilitat climàtica. Lluny d'estabilitzar-se el temps amb l'arribada de l'estiu, sembla que encara queden dies de temps convuls. Per això els experts avancen les novetats per a una setmana que, tot i complir amb allò del 40 de maig, continua sense ser estable.

D'una banda, aquest dimarts a la tarda apareixeran les tempestes en diversos punts de la regió. Especialment a tota la part nord del territori, tot i que amb més virulència a l'est. Comarques com el Ripollès registraran els focus de tempestes amb més virulència.

Tempestes, aigua i pols del desert a Catalunya

De fet, no es descarta que pugui arribar a caure fins i tot calamarsa en alguns punts. Paral·lelament, al Prepirineu Occidental també tindran una tarda de juny passada per aigua. Sobretot a la Noguera i el Pallars Jussà, on el Meteocat ha arribat a activar l'alerta groga per la intensitat de les pluges.

Ara bé, més enllà de les pluges, els experts avisen de l'arribada d'un altre fenomen que no agrada a la majoria. Un d'ells és la calor sufocant que farà que els mercuris es disparin a zones de l'oest, l'interior i el sud de Catalunya. Però aquest ascens dels termòmetres no serà casual, sinó que té una explicació clara.

Tot això es deu a l'arribada d'un vent calent d'Àfrica que, a més, portarà pols del desert del Sàhara. En aquest sentit, els cels s'ompliran d'una mena de boira groga que pot arribar a dificultar la visibilitat en alguns punts. Igualment, si la pols es barreja amb l'aigua, deixarà una mena de fang molest que embrutarà les superfícies d'exterior i els cotxes.

Un ascens de les temperatures

Aquest aire procedent d'Àfrica provocarà una pujada de les temperatures a gran part de la regió. De fet, els meteoròlegs destaquen una diferència respecte a dies anteriors d'entre sis i vuit graus. Una onada de calor que farà que se superin els 30 graus a gran part del país i que es consolidi la sensació d'estiu.