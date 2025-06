'Dijous marxa': Roberto Brasero alerta d'un nou gir de 180 graus a Espanya

Amb el mes de juny ja més que arrencat, la veritat és que la calor que estem patint es nota moltíssim. En els últims dies, els termòmetres han confirmat, per si no quedava ja bastant clar, que la primavera és història. De fet, avisa Roberto Brasero, hem arribat a superar àmpliament els 40 graus en ciutats com Sevilla, Còrdova o Granada.

En altres com Morón de la Frontera van fregar els 43, una calor més pròpia del pic de l'estiu que de principis de juny. El meteoròleg Roberto Brasero avança que avui dimarts continuarà dominant la calor intensa, però s'hi afegeix un nou element: les tempestes. Les temperatures pujaran encara més a Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra i Saragossa.

També pujaran en altres punts del terç nord i litoral mediterrani, mentre que a Castella-la Manxa baixaran lleugerament. Còrdova arribarà als 39 graus, Jaén i Saragossa capital a 38, Badajoz i Lleida a 37. Però el protagonisme del dia se l'endú una DANA, una bossa d'aire fred en altura que s'aproxima per l'oest i que activarà la inestabilitat.

Les tempestes prenen el protagonisme durant unes hores

Segons Roberto Brasero, a partir del migdia, s'esperen tempestes en zones de l'interior, especialment a les serralades del sud-est, i sobretot a la meitat nord. Les tempestes podran ser fortes, amb calamarsa i ratxes intenses de vent. Dimecres 11 de juny continuarà aquesta situació inestable.

La DANA continuarà activa i generarà ruixats que podran ser localment forts a l'interior peninsular, amb especial incidència al centre i nord. També continuarà la calitja, tot i que en retirada. Les temperatures baixaran de manera generalitzada, excepte als litorals Mediterrani i Cantàbric, on fins i tot pujaran.

S'espera arribar a 34 graus a Bilbao, superar els 36 a la depressió de l'Ebre, mentre que a Madrid baixaran als 28-30. Paral·lelament, en ciutats del sud com Còrdova, Sevilla o Badajoz, quedaran entre els 30-32 graus. Ara bé, tal com ha avançat Roberto Brasero, dijous 12 de juny marcarà un punt d'inflexió.

Roberto Brasero anuncia un punt d'inflexió de cara a dijous

I és que serà llavors quan la DANA es convertirà en una borrasca en retirada. Encara podria ploure al nord-oest peninsular, però a la resta del país la probabilitat de precipitacions serà baixa. Les temperatures iniciaran una recuperació, excepte al terç nord.

De cara a divendres i el cap de setmana, es preveuen valors entre cinc i deu graus per sobre del normal. Tot plegat amb sol i calor a la majoria del país. Al Cantàbric l'ambient serà més fresc, i a Canàries, dominaran els alisis durant tota la setmana.