Nou gir de 90 graus amb el temps a Catalunya en les pròximes hores: 'Demà...'

El temps continua marcat per una destacada inestabilitat a Catalunya. Després d'una jornada de pluges intenses en diferents punts de la regió, ara arriba un nou canvi. Sobretot es notarà a partir de divendres en gran part de les comarques catalanes.

Les temperatures registraran un lleu ascens que farà que el temps sigui molt més calmat. Els mercuris pujaran en comparació amb aquest dijous i l'ambient donarà una treva. No obstant això, els experts avisen que podran seguir caient algunes precipitacions en els punts més al nord.

Serà el cas del Pirineu Occidental, on la cota de neu es preveu que se situï al voltant dels 2.000 metres d'altitud. Les nevades no seran molt copioses ni intenses, però sí que seguiran marcant la tendència hivernal dels últims dies. A la resta del país, sol, alguns núvols febles i ascens dels termòmetres.

El temps continua canviant a Catalunya

El temps a Catalunya sembla cada dia un nou episodi d'una pel·lícula. El que avui és pluja i fred, demà pot ser sol i bones temperatures. I una cosa així sembla que seguirà passant al llarg de la setmana.

Almenys així ho han confirmat des del Meteocat. Els experts apunten que després d'una jornada de dimecres passada per aigua, la d'aquest dijous serà assolellada i ventosa. Bufarà la tramuntana a Girona i el mestral a la costa sud de Catalunya.

A la resta del país, hi haurà núvols en zones d'interior i el sol se sumarà a la festa per assecar la humitat registrada. Ara bé, el que més crida l'atenció és la pujada de temperatures que hi haurà aquest divendres. El temps serà agradable i es podrà gaudir de llargs moments de sol i a l'aire lliure, sobretot, al litoral.

Les pluges esperaran uns dies més

Malgrat les pluges de les últimes hores, són molts els experts que les consideren insuficients. De fet, a curt termini no es preveu cap altre episodi de precipitacions, per la qual cosa la manca d'aigua continuarà. De totes maneres, les esperances estan posades en aquesta segona meitat de febrer.

Les previsions indiquen que la inestabilitat tornarà a instal·lar-se en gran part de Catalunya. Mentrestant, serà el moment de gaudir de les jornades de sol i de bon temps. Tot això sense oblidar que seguiran sent necessaris els abrics, ja que queda hivern per estona.