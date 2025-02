Oficial: Francesc Mauri confirma el que ningú esperava amb el temps a Catalunya

Francesc Mauri està atent a qualsevol novetat sobre el temps a Catalunya. I és que el meteoròleg no només revisa quan i com plourà, sinó que també analitza les quantitats d'aigua recollides. La veritat és que la seva decisió no és un caprici, ja que la situació hídrica de la comunitat està lluny de ser bona.

En aquest sentit, l'home del temps de TV3 ha reiterat en més d'una ocasió que cal que plogui. Tot i que en els últims mesos la situació s’ha estabilitzat una mica més, encara queda molt camí per recórrer. Per això, ha celebrat la quantitat d'aigua caiguda en les últimes hores a Catalunya.

No ha estat remei per a tota malaltia, però sí que ha ajudat a seguir posant pegats a una situació que preocupa a molts. D'aquí que Francesc Mauri hagi confirmat que les pluges de dimecres i la matinada de dijous han estat generoses en alguns punts. Concretament a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat i el Garraf.

Francesc Mauri celebra la pluja caiguda a Catalunya

Dimecres es va despertar plujós en gran part del país. Ara bé, hi va haver algunes zones en què els xàfecs van ser més intensos. De fet, es van anar prolongant a mesura que avançava la nit, deixant també una matinada humida.

En punts com Barcelona, el Prat de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, l'acumulació d'aigua ha estat considerable. Les mesures se situen en una forquilla d'entre 28 i 41 mm, les més altes de la regió. Més al nord, a la costa gironina, a Sant Gregori, l'acumulació ha estat de 17 mm.

Això no només ha estat ben rebut per experts com Francesc Mauri. Si no que s'ha convertit en una "pluja màgica per als cereals i altres cultius". També per a pantans, cursos fluvials i aqüífers.

Més pluges a la zona oest

Encara que a la demarcació de Barcelona és on més ha plogut, no ha estat l'únic lloc. L'oest de Catalunya, a Ponent, també va viure un dimecres passat per aigua. En aquesta ocasió, les acumulacions han rondat els 18 mm en localitats com Belltall, Tàrrega o Cervera.

Sens dubte, la pluja ha arribat quan més se la necessitava. En ple mes de febrer i amb una previsió que en les següents setmanes puguin seguir caient xàfecs. Mentrestant, experts com Francesc Mauri segueixen amb la ressaca de celebrar els bons nivells caiguts en zones en què fa molta falta.