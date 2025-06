Ni calor, ni tempestes: alerten d’un fenomen que arriba a Espanya aquesta setmana

Espanya s'enfronta a una setmana marcada no només per la calor i tempestes, sinó també per un fenomen que afecta directament la qualitat de l'aire. Una situació que sol molestar la majoria de persones i, especialment, aquelles que tenen problemes respiratoris. I és que els últims dies de primavera estan desplegant tota mena d'encants, com la prèvia d'un estiu que s'anuncia intens.

Es tracta de la calitja, una pols en suspensió provinent del nord d'Àfrica. Segons els experts, la calitja ja ha començat a estendre's pel sud peninsular i amenaça d'arribar a altres zones del país. Des de l'inici de la setmana, la calitja ha estat visible a Andalusia, Múrcia, sud de Castella-la Manxa, Extremadura, així com a Ceuta i Melilla.

Tot i que no es preveuen concentracions molt altes, l'ambient es torna tèrbol i la qualitat de l'aire se'n ressent. Segons els models meteorològics, aquesta pols sahariana podria continuar desplaçant-se pel vessant atlàntic fins a arribar fins i tot a Fuerteventura i Lanzarote, a Canàries. Però la situació meteorològica no acaba aquí.

Una última setmana de primavera astronòmica intensa

L'última setmana de la primavera astronòmica arriba acompanyada de condicions pròpies del ple estiu. Les temperatures superaran els 35 graus en zones de l'interior i arribaran als 40 a Sevilla, Còrdova o Badajoz. A més, les nits tropicals seran la norma, amb mínimes que en moltes zones no baixaran dels 25 graus.

Aquest episodi de calor és intens, tot i que no necessàriament extrem, ja que no s'espera que es batin rècords de temperatura, però les anomalies tèrmiques sí que són significatives. A Terol, per exemple, es registra una desviació de tres graus sobre la mitjana de referència. Paral·lelament, a Palma, les temperatures mínimes no baixen dels 23.

Aquestes condicions podrien situar el juny de 2025 com un dels més càlids mai registrats en moltes zones del país. A aquest context s'hi suma el risc de tempestes intenses, especialment durant les tardes. Aquestes es formaran a l'interior, sent més freqüents a Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia i Aragó.

Els experts avisen de les zones més afectades

Ja s'han activat avisos grocs i taronges en múltiples comunitats, especialment a l'est i centre peninsular. A més, la combinació de la calitja i les pluges de tempesta podria derivar en pluges de fang. Aquest fenomen serà més visible en zones del sud peninsular, on la pols en suspensió es barreja amb les precipitacions.

Així, Espanya es prepara per a una setmana complexa, amb un còctel de calor anòmala, tempestes fortes i calitja. La situació requereix precaució davant un fenomen que, tot i que no bat rècords històrics, reforça una tendència preocupant dels últims estius. I és que cada cop són més primerencs, intensos i prolongats.