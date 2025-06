'De cara a divendres...': Jofré Janué llança un avís i assenyala una zona de Catalunya

L'estiu s'ha avançat a Catalunya amb temperatures pròpies de juliol en ple mes de juny. A l'inici d'aquest dilluns el sol ha tornat a ser el gran protagonista a la major part del territori. Tot plegat amb cels serens i temperatures que arribaran fins als 35 graus a comarques de l'interior com el Segrià o la Noguera.

Ara bé, el meteoròleg català Jofre Janué ha volgut mirar més enllà i ha avançat el temps que farà al llarg de la setmana. D'aquí que s'anuncien canvis de cara a divendres, quan la climatologia podria esdevenir adversa en alguns punts del país. Fins llavors, l'expert avança que aquest dilluns la tramuntana bufarà ajudant a refrescar lleugerament l'ambient en punts de l'Alt Empordà.

Una lleugera pausa abans de tornar a pujar

Jofre Janué preveu que durant els pròxims dies les temperatures baixin lleugerament, especialment dimecres i dijous. Serà aleshores quan el mercuri podria situar-se entre els 28 i 31 graus a la majoria de capitals de comarca. Tanmateix, aquesta pausa serà breu.

"De cara a divendres, tornarà a intensificar-se la calor, i a més hi ha possibilitat de tempestes al nord del país", ha advertit Jofre Janué. En aquest sentit, ha assenyalat zones com el Pirineu, el Prepirineu i comarques del nord-est com a afectades per ruixats localment intensos. Aquestes precipitacions, típiques de situacions convectives pròpies de la temporada, podrien arribar de manera sobtada.

Especialment a la tarda, després d'hores de forta calor acumulada. D'aquí que els experts recomanen seguir les actualitzacions meteorològiques i evitar activitats de risc a muntanya durant aquests dies. Fins llavors, el sol continuarà dominant a la major part del territori català, sobretot a la franja litoral i prelitoral.

Les mínimes continuaran sent sufocants

Les mínimes es mantindran elevades, al voltant dels 20 graus a zones urbanes, cosa que impedirà un descans nocturn del tot reparador. Les temperatures més altes seguiran a punts de l'interior i Ponent, on el termòmetre podria tornar a escalar fins als 35 a partir de divendres. En especial, si es confirma l'entrada d'una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica.

Així, Catalunya viu aquesta setmana un episodi de temperatures anòmalament altes per a mitjans de juny, tot i una lleu treva a mitja setmana. Però amb un nou repunt previst per al cap de setmana, acompanyat de tempestes al nord. Es recomana hidratar-se bé, evitar les hores centrals del dia i prestar especial atenció a les previsions locals.