'No es descarta...': el Meteocat llança un avís d'última hora per a aquestes 3 zones

Catalunya ja compta els dies per acomiadar-se d'una primavera que ha tingut una mica de tot. Pluja, vent, sol i, ja en la seva part final, molta calor. Els meteoròlegs repassen ara una previsió a curt termini que continuarà portant algunes novetats en certs punts de la regió.

De moment, el territori viurà de manera generalitzada una jornada majoritàriament assolellada, però amb alguns matisos importants. Segons el Meteocat, el temps serà estable durant el matí, tot i que amb alguns intervals de núvols al sud i al Pirineu. Tanmateix, els experts han llançat un avís d'última hora per a la tarda.

I és que no es descarta l'aparició de ruixats aïllats en tres zones concretes del territori català. Aquestes àrees són el nord-est, el Pirineu i el Prepirineu, on s'espera el desenvolupament de nuvolositat d'evolució al llarg del dia. No es descarten pluges que, tot i ser puntuals i de caràcter local, podrien sorprendre molts.

Un fort contrast entre el matí i la tarda

El mapa elaborat pel Meteocat mostra de manera clara aquest contrast. Al matí, pràcticament tot el territori presenta un panorama assolellat, amb vent fluix de direcció variable i temperatures que continuaran sent càlides per l'època. Les zones del litoral mostraran una mica més de nuvolositat, sobretot al sud, però sense precipitacions previstes.

A la tarda, l'escenari canvia, especialment al terç nord i nord-est del país. El Pirineu de Lleida i Girona, el Prepirineu central i zones de l'interior gironí i de l'Empordà començaran a veure créixer els núvols d'evolució. El resultat final podrien ser ruixats febles i intermitents.

Tot i que en principi no s'espera que les pluges siguin intenses ni generalitzades, el Meteocat recomana estar atent a possibles canvis sobtats. Les temperatures continuaran sent elevades, amb màximes per sobre dels 30 en part de l'interior i mínimes al voltant dels 20 en zones costaneres. El vent serà fluix, de component variable al matí, girant a marinada al litoral a la tarda.

El Meteocat recomana seguir les actualitzacions

L'avís és una nova mostra de la variabilitat en aquesta època, ja que és ara quan la calor i l'estabilitat poden deixar pas de manera inesperada a nuvolades i pluges. Per tot això, es recomana seguir les actualitzacions del Meteocat i no confiar-se del cel serè del matí.