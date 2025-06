‘Un nou episodi de…’: Alerten d’un nou gir de 180° en el temps a Espanya

Espanya es prepara per viure un nou episodi de contrastos meteorològics en els pròxims dies. La setmana que acaba de començar estarà marcada per temperatures anormalment altes a pràcticament tot el país. Ara bé, entraran en escena altres fenòmens que faran un gir al temps dels últims dies.

I és que els experts avisen que les tempestes tornaran amb força en diverses zones de l'interior. Un autèntic gir de 180° que confirma la naturalesa imprevisible de la primavera a la península Ibèrica. La situació vindrà dominada per la presència d'una dorsal nord-africana que continuarà reforçant-se sobre el país.

La calor seguirà prenent el protagonisme, sobretot al sud

Aquest fenomen donarà lloc a un 'dom de calor', caracteritzat per una massa d'aire càlid que es mantindrà estancada sobre bona part del territori. Les temperatures mitjanes estaran entre tres i sis graus per sobre del que és habitual. Paral·lelament, pujaran fins a deu graus en zones de l'interior oest peninsular com Galícia, Extremadura, Castella-la Manxa i Andalusia.

Durant tota la setmana es preveuen màximes de 35 a 38 °C a les valls del Tajo, Guadiana, Guadalquivir i Ebre, així com en zones de Madrid i l'interior de Galícia. Dimecres podria ser el dia més calorós, amb termòmetres arribant als 40 a 42 graus a la vall del Guadalquivir i Extremadura. Tot i aquests valors extrems, de moment no es compleixen tots els criteris tècnics per declarar oficialment una onada de calor.

Les nits també seran sufocants, amb mínimes de 22 a 26 °C a àmplies zones del centre i sud peninsular. A les valls del Guadiana i Guadalquivir podrien registrar-se nits tòrrides, amb temperatures que no baixin dels 25 graus, especialment en àrees urbanes. Però la calor no serà l'única protagonista.

Unes tempestes de gairebé ple estiu

La presència d'aire fred a capes altes de l'atmosfera afavorirà el desenvolupament de tempestes, sobretot a partir de dimarts. S'esperen ruixats forts i localitzats a l'interior del país. Tot i que es tracta de fenòmens puntuals, podrien anar acompanyats de calamarsa, vent i acumulacions importants de pluja.

Canàries també es veurà afectada per certa inestabilitat a causa de la presència d'una DANA al nord-oest de l'arxipèlag, la qual podria deixar alguns ruixats febles a l'inici de la setmana. En definitiva, Espanya s'enfronta a una setmana marcada per temperatures extremes i el retorn de tempestes intenses.