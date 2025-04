'Nevada molt maca': Avisen de les comarques on més nevarà al llarg del dia d'avui

Sí, la primavera ha arribat. I, de fet, s'ha notat amb alegria en aquests últims dies. Ara bé, l'eufòria de molts ha durat poc, ja que les pluges tornen aquest dimecres a Catalunya.

Les precipitacions es convertiran en neu en diversos punts del Pirineu, deixant de nou una estampa més hivernal que primaveral. En aquest sentit, els experts avisen que la "nevada serà molt maca a la cara sud del Pirineu i Prepirineu". Això es tradueix en una cota de 1.500 metres d'altitud, sobretot, al Pirineu Occidental.

Encara que a primera hora han caigut alguns flocs al nord-est, concretament al Ripollès, serà a la zona lleidatana on la nevada es mantindrà. D'aquí que a partir del migdia es preveu que nevi a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Fins al moment, no s'han activat avisos, per la qual cosa s'espera que les precipitacions vagin caient amb calma i tranquil·litat.

La neu ve acompanyada d'un descens de les temperatures

El bon temps ha regnat des de principis de setmana a Catalunya. Els mercuris han mostrat un clar ascens i les jaquetes més calentes s'han quedat a l'armari. Ara bé, aquest dimecres la tendència canviarà i les nevades provocaran un descens de les temperatures.

Sobretot a les zones més al nord de la regió, on es veuran afectades pels efectes de la neu. Encara que la baixada de la sensació tèrmica no serà de campionat, sí que es manifestarà prou per a recordar que encara cal abrigar-se. D'aquí que es noti especialment el fred a les comarques més al nord de la demarcació de Lleida, així com punts de l'interior.

A la resta de Catalunya, el canvi de temps serà causat per l'aparició de pluges. Pràcticament, tot el mapa oest, litoral sud i interior de la regió necessitarà el paraigua aquesta jornada. S'estalviaran els ruixats al nord-est, de fet, a la Costa Brava podria fins i tot brillar el sol.

La nevada durarà poques hores

Els experts avancen que les nevades no s'allargaran en el temps i que, en aquesta ocasió, serà qüestió d'hores. D'aquí que s'esperi que a partir de la matinada comencin a aclarir-se els cels. Per tant, el dijous serà un dia molt més estable i amb menys probabilitat de pluja.

El sol tornarà a sortir i les temperatures ascendiran, per la qual cosa serà una jornada per tornar a gaudir a l'aire lliure. Mentrestant, el dimecres es posiciona com una pausa enmig d'una setmana clarament marcada pel canvi horari. Les tardes s'allarguen, el sol triga més a amagar-se i la vida, inevitablement, s'expandeix.