Eloi Cordomí, meteoròleg de TV3, llança un avís: 'On plourà més serà a...'

Eloi Cordomí és un meteoròleg català que segueix molt de prop l'evolució del temps. Després d'uns dies d'estabilitat, la situació ha canviat molt aquest dimecres. Ja des de primera hora, les pluges han començat a descarregar amb força, i s'espera que en les pròximes hores la situació es compliqui.

Almenys així ho ha confirmat l'home del temps de TV3 a través de les seves xarxes socials. Des d'allà, ha avançat que es preveu que les zones "on més plourà seran el Pirineu i Prepirineu". Així mateix, ha anunciat una cota de neu de 1.600 metres d'altitud.

Així doncs, les nevades seguiran caient a la part més nord-oest del país i mantindran ben compacte el mantell blanc de les muntanyes. Però no només nevarà al Pirineu Occidental, sinó que també cauran alguns flocs a la zona més oriental. Així mateix, al llarg de la jornada nevarà a comarques com el Pallars Sobirà o el Ripollès.

A mesura que avanci la jornada s'afegiran a la llista la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. Això sí, en aquesta ocasió les nevades no es veuran tan perjudicades per les fortes ratxes de vent del cap de setmana. Per la qual cosa, encara que podria seguir bufant la brisa, la jornada serà molt més tranquil·la.

No plourà a tota Catalunya, però sí que serà una jornada grisa

Fa dies que s'anunciava que dimecres tornaria l'ambient humit al país. Ara bé, Eloi Cordomí avisa que no plourà a totes les comarques. Podrien salvar-se de les pluges en punts del nord-est on, fins i tot, podrien tenir estones de sol.

Sí que cauran ruixats a tot el litoral sud i la part oest de Catalunya. Fins al moment, des del Meteocat no han activat alertes per acumulació d'aigua o per la virulència de les tempestes. D'aquí que tot apunti que la jornada serà plujosa, però tranquil·la.

El vent, l'últim component en entrar en acció

Ara bé, més enllà de les pluges, hi ha un altre fenomen que està donant molt de què parlar en aquests últims dies. El vent tornarà a tenir una destacada presència en algunes zones del país. En aquest sentit, Eloi Cordomí assegura que el vent de llevant es reforçarà a la meitat sud.

"La refrescada serà important", afegeix el meteoròleg. Per tant, aquest dimecres serà el dia perfecte per fer plans a l'interior i descansar del sol i la intensitat de les últimes jornades. De cara al dijous, de moment, tot apunta que tornarà a brillar el sol.