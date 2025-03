Molta atenció a la setmana vinent: aquest dia tornarà a ploure amb ganes a Catalunya

La tranquil·litat a Catalunya sembla que té les hores comptades. Aquest dissabte, hem pogut gaudir d'una jornada marcada per l'estabilitat meteorològica. El sol ha estat el gran protagonista en gairebé tot el territori, una treva després de dies de pluges intermitents.

No obstant això, a partir de dimarts, el temps tornarà a canviar de manera notable. I és que es preveu un augment de la nuvolositat i el retorn de les pluges, que seran més persistents a la tarda i nit.

Diumenge de transició: adeu al sol, hola als núvols

Aquest diumenge ha començat amb cels clars a gran part del territori català. Tot i que el fred segueix ben present a les primeres hores, amb glaçades al Pirineu i zones de l'interior. A mesura que avanci el dia, la situació canviarà amb l'arribada d'una nova línia d'inestabilitat des de l'oest, la qual cosa provocarà nuvolositat.

Serà a la tarda quan el cel es taparà a pràcticament tota Catalunya, donant pas als primers xàfecs. Les precipitacions seran disperses, afectant sobretot la meitat nord, les muntanyes del prelitoral i l'extrem sud.

En aquesta última zona, la pluja podrà ser més intensa i fins i tot venir acompanyada d'alguna tempesta a prop de l'Ebre. D'altra banda, la cota de neu se situarà al voltant dels 1.000 metres al Pirineu i els 1.200 metres al massís dels Ports.

De cara a dilluns, començarà amb sol al nord de Catalunya, però a la meitat sud ja s'apreciarà un increment de la nuvolositat. No s'esperen pluges destacades, tot i que podrien registrar-se alguns ruixats febles i dispersos en punts del sud, especialment a les Terres de l'Ebre.

Les temperatures seguiran en ascens, fent un gir a les màximes dels últims dies. I és que aquest cap de setmana hem tingut temperatures més baixes de l'habitual, amb valors més propis de l'hivern.

La pluja torna de forma generalitzada dimarts

Dimarts, sens dubte, serà el dia més important, ja que tornaran les pluges de forma generalitzada a tot Catalunya. Durant el matí encara hi haurà estones de sol en algunes zones de l'interior, però la nuvolositat anirà augmentant progressivament a tot el territori.

A la tarda, la inestabilitat s'intensificarà. I és que es preveu l'arribada de pluges que afectaran gran part de Catalunya. Al sud del territori, la pluja també farà acte de presència, tot i que de forma més irregular.

I després de dimarts?

De cara a la segona meitat de la setmana, la previsió continua sent incerta. És possible que les pluges continuïn en alguns punts, però encara caldrà esperar per confirmar si la inestabilitat es manté o si el temps torna a estabilitzar-se.

Per ara, el que està clar és que dimarts serà el dia clau, amb un retorn de les pluges que trencarà la treva que ha donat el sol durant el cap de setmana. I és que Catalunya es prepara per a un nou episodi de precipitacions que tornarà a marcar la setmana.