Confirmat: el Meteocat llança un avís per a la setmana que ve i sorprendrà molts

El temps a Catalunya s'està caracteritzant en els últims dies per ser un típic de finals d'hivern. Si bé molts tenen les mirades posades en la primavera, el cert és que, al març, és normal que segueixi fent una mica de fred. Però arriben males notícies per als que no estan conformes amb això i prefereixen que el sol comenci a escalfar amb més força.

I és que, des del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), han avançat com serà el temps aquesta pròxima setmana. Es tracta de la penúltima setmana de març i sembla que tornarà a ser inestable, amb precipitacions en diverses comarques. De nou, serà el nord-est de Catalunya el més afectat per unes precipitacions que semblen no tenir fi.

En aquest sentit, els experts expliquen que les precipitacions estaran "per sobre de la mitjana climàtica". Almenys així es desprèn dels mapes d'anomalies compartits pel Meteocat. És a dir, seguirà plovent i els paraigües es mantindran com l'atuell indispensable per sortir de casa.

Ruixats i pluges a molts punts de Catalunya

Les pluges cauran amb més insistència a la part nord-est. Una vegada més, la demarcació de Girona coparà el protagonisme del mapa de precipitació. Amb tot, el temps serà més humit del que hauria de ser també a la resta de la comunitat.

Referent a les temperatures, després d'un cap de setmana fresc, sembla que la setmana que ve pujaran els mercuris. L'ambient seguirà sent fresc, però els termòmetres indiquen valors més normals per a aquesta època. Per la seva banda, des del Meteocat asseguren que la temperatura serà "igual o lleugerament més alta de l'habitual".

Les precipitacions no només arribaran a Catalunya. De fet, gran part de la Península seguirà sota els paraigües. En aquesta ocasió, els mapes marquen més incidència a la part oest i sud del país.

Encara caldrà esperar per al temps de primavera

El temps plujós i fresc d'aquests últims dies pot enganyar una mica, però el cert és que la primavera comença aquesta setmana pròxima. En concret, serà el dijous, 20 de març, quan canviem d'estació. I malgrat el temps d'aquests dies, al final les temperatures suaus i l'ambient més càlid s'acabaran imposant.