Mig Catalunya en alerta per l’avís del Meteocat: passarà en les properes hores

La calor ha estat la gran protagonista des de pràcticament finals de maig i principis de juny. I és que, en els darrers dies, Catalunya ha experimentat un temps caracteritzat per altes temperatures que han anticipat l'arribada de l'estiu. Tanmateix, aquest diumenge arriba un gir important en el temps, just en plena onada de calor.

L'onada de calor ha afectat gran part del territori, amb registres que han superat els 40 graus, cosa que ha elevat la preocupació per la calor extrema. Aquest clima sufocant ha estat acompanyat per cels serens i un ambient assolellat durant el dia. Però les previsions del Meteocat apunten a un canvi dràstic aquest diumenge, amb l'arribada de pluges i tempestes que afectaran moltes comarques.

Alerta taronja a diverses comarques per pluges intenses

El Meteocat ha posat en alerta una gran part de Catalunya, amb algunes comarques sota avís taronja a causa de la intensitat de les pluges que s'esperen avui. Les comarques de Lluçanès, Osona, Ripollès i Garrotxa estaran especialment afectades, on les precipitacions poden ser localment fortes i abundants.

La resta del territori, com totes les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i algunes zones de Barcelona com Anoia, Bages, Moianès i Berguedà, estan sota alerta groga. En aquestes zones, les pluges serien de menor intensitat, però no menys significatives.

Tanmateix, comarques com el Segrià, la Noguera i el Pla d'Urgell també es troben sota alerta groga aquest diumenge per calor. I és que al Segrià aquest dissabte es van arribar a superar fins i tot els 40 °C. Una situació que podria repetir-se durant la jornada d'avui i de cara als pròxims dies d'estiu.

Pluges, tempestes i calamarsa a partir del migdia

La jornada començarà amb un ambient assolellat a la major part de Catalunya, però a partir del migdia, el temps farà un gir. Les temperatures, que ja són elevades, es veuran parcialment alleujades per l'arribada de les pluges. Aquestes podran suavitzar lleugerament les màximes, encara que en general, les temperatures continuaran sent altes.

Segons la previsió del Meteocat, les pluges començaran a fer acte de presència al Pirineu i el Prepirineu a partir del migdia. A la tarda, s'espera que els ruixats s'estenguin cap a la depressió Central i altres zones de l'oest de Catalunya, amb intensitat variable.

Encara que en general les precipitacions seran moderades i de curta durada, en algunes zones es podran registrar xàfecs forts. Aquestes pluges podrien anar acompanyades de tempestes i, en alguns casos, calamarsa.

Aquest canvi en les condicions meteorològiques arriba després de diversos dies de calor intensa. Les pluges, encara que no de llarga durada, oferiran una mica d'alleujament a les altes temperatures, especialment a les àrees on s'esperen les tempestes. A mesura que les pluges avancin a la tarda, la humitat i la xafogor podrien fer que la sensació tèrmica segueixi sent elevada, però les temperatures màximes haurien de disminuir lleugerament.

Tanmateix, l'estiu no ens abandona en absolut. I és que, segons les previsions del Meteocat, les pròximes setmanes es caracteritzaran per un clima càlid i estable, amb temperatures que oscil·laran entre els 30 °C i 35 °C a la majoria del territori. S'espera que les nits siguin càlides, amb mínimes properes als 20 °C, cosa que podria tornar a generar nits tropicals en algunes zones.