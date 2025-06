Arriba la felicitat a Catalunya: el Meteocat confirma la notícia més esperada

Després de diversos dies de calor intensa que han marcat l'inici de l'estiu a Catalunya, el Meteocat ha confirmat el que molts esperaven. Els mapes de previsió es mostren una mica diferents dels d'aquesta setmana, tot i que això no suposa el retorn a la primavera. De fet, aquest cap de setmana comença de manera oficial l'estiu, per la qual cosa la calor continuarà sent present

Així i tot, aquest diumenge arribarà un descens tèrmic acompanyat de més núvols, sens dubte, una treva benvinguda després d'una setmana de temperatures altes i avisos per calor en diversos punts. Segons el Meteocat, divendres i dissabte continuaran sent molt càlids, amb temperatures que es mantindran elevades a pràcticament tota la regió. No obstant això, s'esperen alguns ruixats dispersos al Pirineu durant les tardes, sense afectar majoritàriament la resta del país

Diumenge canvia la tendència

La bona notícia arriba diumenge, quan es preveu una baixada notable de temperatures, que anirà acompanyada d'un augment de la nuvolositat. El canvi de temps marcarà el final d'un episodi calorós i permetrà que molts catalans gaudeixin d'un ambient més fresc i suportable. Aquest alleujament podria coincidir amb la campanya de la revetlla de Sant Joan, que enguany se celebra la nit de dilluns 23 de juny

El descens de temperatures previst per diumenge també podria afavorir la mobilitat i els desplaçaments, ja que els trajectes per carretera o els actes a l'aire lliure es faran amb condicions més favorables i agradables. Tot plegat després d'allunyar-se dels 35 o fins i tot 38 graus que han marcat la setmana en zones de l'interior de Catalunya

La combinació de bon ritme de vendes en el sector pastisser, l'ambient més fresc i la previsió d'una revetlla llarga dibuixen un horitzó positiu per a Catalunya. Si es confirma la previsió, el canvi de temps serà clau per recuperar el confort i per reduir el risc d'incendis o cops de calor. Amb tot, el Meteocat recomana seguir les actualitzacions meteorològiques, especialment per a aquells que planegin activitats a l'aire lliure

L'estiu és sinònim de calor

En definitiva, després de dies de calor sufocant, Catalunya es prepara per a un respir tèrmic que arriba en el millor moment possible. Això sí, tampoc cal confiar-s'hi, ja que l'estiu sempre és sinònim de calor. Ara bé, qualsevol alleujament és benvingut pels més calorosos