Els meteoròlegs confirmen la gran notícia més esperada: què passarà aquest estiu a Espanya

Ahir, 21 de juny, va tenir lloc el solstici d'estiu i amb ell Espanya dona inici oficialment a la temporada més calorosa de l'any. El sol brilla amb força i, amb ell, arriben les altes temperatures que marcaran els pròxims mesos. Tanmateix, aquest estiu no promet ser tan abrasador com el dels anys anteriors, encara que les previsions apunten que la calor es mantindrà com a protagonista en gairebé tot el país.

Aquest 2025, les temperatures a Espanya estaran per sobre del normal, però no arribaran als valors extrems que hem viscut els últims estius. Encara que la primavera acaba de finalitzar, ja hem experimentat dies de calor intensa, amb registres que superen els 40 °C en algunes zones. Però, segons els meteoròlegs, aquesta serà la tònica de l'estiu, més moderada que en el passat, però igualment persistent.

Serà un estiu de calor constant, però no tan intens com altres

Les previsions per a aquest estiu indiquen que la calor serà lleugerament superior a la normal. Tanmateix, les onades de calor no seran tan extremes ni tan duradores com les que es van viure el 2024. Cal recordar que l'any passat les temperatures van superar els 40 °C durant més de 20 dies consecutius.

Aquest any, la calor serà més moderada, però persistent, especialment a l'interior de la península. Encara que no s'espera que la calor sigui tan forta com en altres anys, les altes temperatures es mantindran de manera constant, especialment en regions com Madrid, Castella-la Manxa o Extremadura.

El mapa d'anomalies tèrmiques indica que l'interior de la península serà la zona més afectada, amb temperatures que superaran la mitjana habitual. No obstant això, Galícia, la cornisa cantàbrica i algunes àrees de Balears i Canàries també experimentaran temperatures més altes del normal, encara que en menor mesura que a l'interior peninsular. Encara que no s'assoliran els nivells extrems d'altres estius, sí que hi haurà dies en què la calor es farà sentir amb força.

S'esperen poques pluges i una calor persistent

Pel que fa a les precipitacions, s'espera que les pluges d'aquest estiu es mantinguin dins dels valors normals per a l'estació. En ciutats com Bilbao o Barcelona, es registraran pluges per sobre dels 50 mm, però en d'altres com Madrid o Sevilla, les precipitacions seran molt més escasses. Les pluges no es presentaran com un factor destacat aquest any, cosa que continuarà alimentant la preocupació per la persistència de la calor i les sequeres en algunes zones del país.

Encara que no s'esperen pluges intenses ni prolongades, la manca de precipitacions i la calor constant podrien generar alguns problemes en zones que ja han experimentat sequeres els últims anys. Del que no hi ha dubte és que la calor serà constant, especialment a l'interior de la península, però no s'assoliran els nivells de calor extrem viscuts el 2024.