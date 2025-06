Empitjora la previsió a Catalunya: el pitjor de la calor encara ha d'arribar

Catalunya ha entrat de ple en un episodi de calor extrema que continuarà intensificant-se en les pròximes hores. Segons els últims models meteorològics, ja s'han registrat temperatures properes als 39 graus en diverses comarques de l'interior. Especialment a Ponent, on fins i tot no es descarta que s'hagin assolit els 40 graus per primera vegada en aquest episodi.

La situació ha estat especialment crítica en zones com Lleida, on el vent ha empès aire càlid i sec, disparant el mercuri. També a Girona s'han registrat màximes de 35 graus, i a la costa catalana s'ha superat amb facilitat la barrera dels 30. Al llarg d'aquesta tarda, l'entrada de nuvolositat des de l'oest precedirà un canvi que podria tenir conseqüències a última hora.

Xàfecs que arribaran des de l'oest

I és que hi haurà tempestes que arribaran des d'Aragó i que podrien afectar l'oest de Catalunya, deixant xàfecs, aparell elèctric i descens de temperatures. La previsió per a demà divendres és encara més preocupant. Els meteoròlegs alerten que la massa d'aire càlid continuarà guanyant terreny.

En aquest sentit, s'espera que els valors tèrmics pugin una mica més, assolint xifres extremes fins i tot al nord del país. Al Prepirineu i Pirineu, a més, podrien desenvolupar-se xàfecs durant la tarda, en forma de tempesta, encara que de manera més irregular i focalitzada. Els mapes de previsió ja mostren clarament les àrees més afectades per la calor.

D'aquí que es tenyeixi d'un intens color morat l'interior de la regió que reflecteix temperatures superiors als 38 o als 39 graus. També hi ha zones de transició en tons vermells i taronges cap al litoral, on també domina la calor. Amb aquesta situació, es manté actiu el risc d'incendis forestals a causa de la combinació d'altes temperatures, vent i baixa humitat.

L'estiu ja és aquí

En definitiva, queda clar que Catalunya viu un dels dies més calorosos i tot apunta que l'episodi anirà a més en les pròximes jornades. Sobretot a l'interior i el prelitoral. I és que, malauradament, el pitjor de la calor encara està per arribar.