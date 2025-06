Confirmat: El Meteocat llança un avís urgent per a demà i posa 5 zones en alerta

El Meteocat ha emès un avís urgent per altes temperatures previst per a aquest divendres 20 de juny a la tarda. Serà aleshores quan quatre comarques del territori català estaran en situació d'alerta groga per calor intensa. El mapa mostra amb claredat l'augment tèrmic i l'afectació, especialment a les zones de Ponent, on el mercuri superarà àmpliament els 35 graus.

Les comarques sota avís són el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, totes situades al sud-oest. En aquests territoris, la calor serà especialment sufocant durant la tarda. A més de l'episodi de calor, la previsió per a la resta del territori és d'ambient variable.

La xafogor pot desencadenar algunes tempestes

Al matí, s'espera un cel parcialment ennuvolat a gran part del país, amb més presència de sol al litoral i prelitoral. Les temperatures matinals seran elevades, deixant ja des de primera hora un ambient xafogós. Durant la tarda, la situació es tornarà més inestable al Pirineu i Prepirineu, on es poden desenvolupar tempestes localment intenses.

Especialment en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà o el Berguedà. Aquestes precipitacions podran anar acompanyades de llamps i ratxes fortes de vent, sense descartar alguna pedregada puntual. Al litoral, tant a Barcelona, Tarragona com Girona, dominarà el sol, tot i que amb alguns intervals de nuvolositat alta.

Les temperatures seran també altes, tot i que més moderades que a l'interior, amb màximes previstes al voltant dels 33 graus i sensació tèrmica elevada. Pel que fa al vent, bufaran brises marines al litoral i alguns intervals de garbí que podrien intensificar-se a l'interior de Tarragona i el sud de Lleida. El Meteocat recomana extremar les precaucions, evitant activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i protegir-se del sol.

Risc elevat d'incendis forestals

També s'alerta del risc elevat d'incendis forestals a les comarques afectades per la calor i el vent. Aquest episodi forma part d'una dinàmica atmosfèrica marcada per una entrada d'aire molt càlid des del nord d'Àfrica. Les temperatures continuaran sent elevades durant el cap de setmana, per la qual cosa no es descarta que l'avís s'ampliï a més zones.