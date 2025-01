Els meteoròlegs confirmen la millor notícia sobre la neu a Catalunya: falten hores

L'època de neu està en el seu màxim esplendor a Catalunya. Sobretot al Pirineu, on ja acumulen diverses jornades de precipitacions. Ja sembla que així seguirà, com a mínim, durant uns dies més.

Els experts asseguren que aquesta setmana seguirà nevant en diversos punts del Pirineu. Però és que, a més, s'ampliaran les zones afectades en el mapa, deixant una mica de banda l'exclusivitat del Pirineu Occidental. En aquest sentit, es preveu que a partir de dijous a la tarda entri en joc un nou front a Catalunya.

Serà llavors quan s'activin les nevades a partir de 1.200 metres. Una cota que anirà descendint a mesura que avanci la matinada i que podria arribar a situar-se als 800 "o menys". Per la qual cosa seran molts els municipis del nord de Catalunya els que es despertin amb un mantell blanc adornant els seus carrers.

Una nevada més repartida

En les últimes hores, i fins i tot dies, la neu ha caigut a la zona més oriental de la regió. Sent les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà les més beneficiades per aquestes precipitacions. També ha nevat una mica a l'Alt Urgell, encara que de forma molt més aïllada.

Divendres serà un altre el panorama. I és que també podrien caure nevades al Pirineu Oriental, sent això una bona notícia per al sector de l'esquí en aquest punt. La Cerdanya veurà caure la neu i es farà sentir l'hivern amb més intensitat en aquesta zona del territori.

Quant als gruixos, no s'espera que sigui la gran nevada, encara que serà suficient com per acumular alguns centímetres. La mateixa dinàmica s'ha anat seguint al llarg de la setmana, amb fins a 20 centímetres de gruix a la cara més al nord. Així doncs, gener es despedeix amb nevades, fred i un ambient de pur hivern.

Vent, nevades i algunes pluges

L'estabilitat ha estat instal·lada a Catalunya des d'inicis de setmana. El pronòstic no canviarà en les pròximes hores, de fet, es mantindrà. El vent de mestral i tramuntana seguirà actiu, en aquesta ocasió, de forma especial al litoral.

Per la seva banda, les pluges seguiran deixant algun que altre moment humit a la part més nord-est. No es preveuen grans precipitacions, però sí ruixats localitzats de poca intensitat. Sens dubte, gener se'n va fent gala de tot el que meteorològicament pot oferir.