Torna l'hivern: els meteoròlegs alerten de l'arribada de molt de fred a Catalunya

El fred ha tornat a Catalunya i es notarà molt més en els pròxims dies. De fet, en les pròximes hores una massa d'aire polar farà baixar els termòmetres fins a valors similars a la segona setmana de gener. Recordem que, coincidint amb el Dia de Reis, les temperatures van baixar amb força, estenent-se les glaçades fins a localitats properes a la costa.

Per ara no es preveu que els mercuris caiguin amb tanta potència, encara que tampoc es quedaran curts. En aquest sentit, els experts avisen que "torna l'hivern". La previsió és que s'allargui, com a mínim, fins a principis del mes de febrer.

El tret de sortida és aquest dimarts. Les nevades tornaran a caure en diverses comarques del nord de la regió i el vent farà que la sensació tèrmica baixi de forma generalitzada. La presència de sol i núvols serà l'altra dinàmica habitual d'un dels últims dies del mes de gener.

Un hivern intens a Catalunya

Molts encara recorden la bonança de dies com el de Nadal. La setmana de festes la va protagonitzar un anticicló amb sol i temperatures estables durant dies. Ara bé, el mes de gener va arrencar amb força i va deixar enrere qualsevol amenaça d'una falsa tardor.

Al llarg de les diferents setmanes del primer mes de l'any, el fred ha anat guanyant terreny. De vegades ho ha fet acompanyat de pluja, altres de neu i moltes també per vent. Una barreja de tots aquests fenòmens són els que marcaran aquests últims dies abans de donar la benvinguda al febrer.

Alguns experts han avisat que, fins i tot, les temperatures podrien situar-se per sota de la mitjana climàtica. Així ho mostren alguns mapes de previsió que mostren que el fred està sent una tendència generalitzada en el conjunt d'Europa. Tot això reforçat per borrasques com Éowyn, la qual està causant veritables estralls en llocs com el Regne Unit.

No hi ha hivern sense neu

A Catalunya, de moment, no hi ha hivern sense neu, així que ara toca revisar el mapa per saber en quins punts nevarà en hores. El Pirineu Occidental torna a ser el més beneficiat, especialment en comarques com la Vall d'Aran. Allà, l'estació d'esquí de Baqueira Beret serà una de les que més centímetres de neu nova rebrà.

Però la neu d'aquest dimarts no serà l'única. De fet, el pròxim divendres s'espera que puguin arribar nevades fins als 700 metres. Gener s'acaba, però amb febrer arriba més hivern, més fred i més neu.