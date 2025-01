Confirmat: tornen les pluges a aquesta part de Catalunya en tan sols unes hores

Les pluges seguiran presents al llarg de la setmana a Catalunya. Lluny de convertir-se en un efecte de principis de setmana, el cert és que amb el pas de les hores tornaran a caure. En aquest cas estaran més localitzades i s'emmarquen dins de la normalitat per a aquesta època de l'any.

Segons els experts, serà a partir d'aquesta tarda de dimecres quan les precipitacions es tornin a activar. Ho faran de manera especial en punts del Prepirineu i Pirineu, seguint la tendència de tota la setmana. Tot i que no hi ha avisos activats, sí que es preveu que la pluja no arribi sola.

En aquesta ocasió, ho farà en forma de neu a les cotes més altes del nord de Catalunya. La cota se situarà a partir dels 1.200 metres d'altitud. Per tant, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça tornaran a ser les més afavorides pel temporal de neu.

Les precipitacions es concentraran a l'oest de Catalunya

No només plourà al Pirineu, també ho farà en altres comarques de l'oest de la regió. Concretament, caldrà el paraigua al Pallars Jussà i la Noguera. D'aquesta manera, es confirma una nova jornada inestable i passada per aigua.

A la resta del territori la meteorologia serà canviant. El vent seguirà bufant, sobretot, a les zones del litoral, sent especialment forta la tramuntana. Hi haurà més núvols a la costa de Tarragona, encara que, de moment, sense previsió de precipitacions en aquest punt.

Sí que podria caure algun ruixat a Les Terres de l'Ebre, especialment a la Terra Alta. No obstant això, els núvols al sud de Catalunya s'aniran alternant amb estones de sol. D'aquí que les temperatures vagin a ser fresques, però no fins al punt de congelar els termòmetres.

Bones notícies per als amants de l'esquí

Les nevades que es preveuen per a aquest dimecres a Catalunya no cauran de manera aïllada. En aquest sentit, els experts avisen que dijous arribarà un nou front a la regió que tornarà a activar les precipitacions. En aquesta ocasió serà a la cara nord del Pirineu, seguint amb la mateixa tendència que en els últims dies.

Així mateix, les nevades podrien allargar-se fins divendres al matí. Comarques com la Cerdanya o el Pallars Sobirà se sumaran a un mapa de precipitacions en forma de neu típic de finals de gener. A la resta de Catalunya, per fi, el sol serà el protagonista.