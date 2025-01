Avís de Roberto Brasero sobre les nevades a Espanya: molt d'ull a aquestes 2 regions

Després de la ratxa de borrasques que han escombrat Espanya en els últims dies, Roberto Brasero porta novetats. I és que, en les pròximes hores, un nou temporal deixarà vent, pluja i neu en molts punts. Es tracta d'Ivo, una pertorbació que es deixarà sentir especialment entre aquest dimecres i el dijous.

Roberto Brasero ha explicat que aquesta nova borrasca no és tan intensa com Herminia, però també alterarà el temps. Portarà amb si més precipitacions i nevades, per la qual cosa caldrà seguir amb molta atenció l'evolució del temps. Això sí, tot sembla indicar que serà l'última pertorbació, almenys per uns dies.

Roberto Brasero demana estar molt atents a l'arribada d'Ivo

La nova borrasca arriba des de l'Atlàntic, seguint el mateix camí que Herminia. Roberto Brasero ha assenyalat que el temporal marítim ja no serà tan fort, encara que s'esperen igualment vents intensos. Les ratxes podrien tornar a superar els 120 km/h en diverses regions.

Parlem, segons ha alertat Roberto Brasero i l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) de nivells huracanats en àrees elevades. Fins i tot en punts del litoral el vent serà molt intens. En aquest sentit, Galícia i el Sistema Central tornaran a rebre les pluges més copioses.

També hi haurà precipitacions a la meitat occidental i la zona centre. Mentrestant, al Mediterrani el vent serà protagonista, encara que amb menys probabilitat de pluges. Canàries, en aquesta ocasió, es manté al marge dels efectes d'Ivo.

Molta atenció a les nevades a Espanya

Un dels efectes més importants d'aquesta nova borrasca serà la neu. Les temperatures màximes descendiran a l'est peninsular i als arxipèlags, mentre que a la resta del país no variaran. En definitiva, amb la nova borrasca, s'esperen gelades a muntanyes del nord, el sud-est i algunes zones del centre.

La cota de neu se situarà entre els 1.200 i 1.400 metres, encara que per unes hores podria pujar fins als 1.800 metres. No obstant això, dijous tornarà a baixar i la neu caurà de manera més intensa en dues regions concretes, on es preveu una acumulació significativa.

Segons Roberto Brasero, les zones on més nevarà seran la serralada Cantàbrica i el Pirineu occidental. En aquestes àrees, l'AEMET podria elevar els avisos a taronja per la quantitat de neu que s'espera. A Astúries i Lleó, les acumulacions podrien ser importants, afectant carreteres i zones de muntanya.