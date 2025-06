El Meteocat llança un avís d’última hora a Catalunya: 'Demà es tornarà a...'

Després d'una lleu i passatgera treva tèrmica aquest dijous, el Meteocat ha llançat un avís d'última hora. I no es tracta d'una bona notícia per als qui prefereixen un temps relaxat i fresc. De fet, els mapes indiquen tot el contrari a gran part del país.

La temperatura tornarà a pujar aquest divendres i ho farà amb un ascens tèrmic que s'intensificarà al llarg del cap de setmana. Tot plegat en el marc d'un episodi de calor que ja deixa registres molt elevats i un ambient clarament sufocant a moltes comarques. El mapa de temperatures previst per a aquest divendres a les 15:00 revela un panorama molt càlid a tot el territori català.

Lleida està en el punt de mira

A Lleida, el mercuri arribarà als 37,9 graus en punts del Segrià, i superarà els 36 a la Noguera o el Pla d'Urgell. A Tarragona també s'esperen temperatures per sobre dels 36, i el prelitoral i algunes zones de l'interior de Girona i Barcelona podrien arribar als 35. Però el més preocupant, segons els models de predicció, arribarà dissabte.

Les temperatures màximes previstes per a les 14:00 mostren un augment generalitzat d'entre un i tres graus respecte a divendres. Així, al sud de Lleida el termòmetre podria marcar fins a 39,6 graus, mentre que en altres zones de l'interior es podrien superar els 37. També es preveu un ambient molt càlid al litoral, on la combinació de calor i humitat dispararà la sensació de xafogor.

El Meteocat ha advertit que aquest repunt tèrmic no serà puntual. I és que les altes pressions continuaran dominant durant el cap de setmana, cosa que afavorirà l'estabilitat i la persistència d'aire càlid. Per ara, no s'esperen precipitacions, excepte algunes tempestes d'evolució en zones de muntanya, que serien aïllades i de poca entitat.

Un cap de setmana únic

En aquest context, les autoritats insisteixen en la importància de protegir-se de la calor, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Si continua aquesta tendència, no es descarta que en les pròximes hores s'activi algun avís per calor extrema en determinades zones de l'interior. Tot apunta que aquest serà un dels caps de setmana més calorosos del que portem d'any a Catalunya.