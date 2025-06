‘Fa por’: Salten les alarmes pel que passarà a Catalunya en les pròximes hores

Catalunya viu un inici d'estiu que no deixa indiferent ningú. Després d'una primavera sense fi en què les pluges semblaven no cessar, ha arribat l'estiu per tot el que val. I és que en ple mes de juny les temperatures semblen ja de ple estiu.

En aquest sentit, la regió es prepara per a un episodi de calor extrema que va començar divendres i s'intensificarà durant el cap de setmana. Les previsions no deixen lloc a dubtes: s'acosten jornades asfixiants amb temperatures que podrien superar els 42 graus. El meteoròleg de TVE Sergi Loras no ha dubtat a qualificar la situació amb un advertiment clar i directe: "Això fa por".

Un cap de setmana de rècord

Les temperatures més crítiques s'assoliran aquest dissabte, quan s'activarà l'alerta per calor extrema des de primera hora del matí. Segons la previsió publicada, localitats com Lleida o l'interior de Tarragona podrien fregar o fins i tot superar els 43 graus. Mentrestant, a la Catalunya Central, moltes comarques registraran valors per sobre dels 40.

Al mapa es pot observar com el color vermell fosc s'estén per bona part del territori, senyal clara del perill tèrmic imminent. A Girona i Barcelona també s'esperen temperatures elevades, amb màximes entre 35 i 38 a l'interior i 33 a la costa. Serà allà on a més se sumarà una elevada humitat que incrementarà la sensació de xafogor.

Sergi Loras ha volgut remarcar que no només serà un episodi de calor intens, sinó també persistent. El que augmenta el risc de cops de calor i problemes de salut, especialment entre els col·lectius més vulnerables. D'aquí que es demani especial atenció a infants, persones grans i pacients amb malalties cròniques.

Unes nits per sobre dels 25 graus

Les nits tampoc portaran descans, ja que es preveuen mínimes tropicals per sobre dels 25. Sobretot a les grans ciutats i zones costaneres, cosa que pot afectar seriosament el descans nocturn. Davant d'aquest escenari, les autoritats sanitàries recomanen evitar activitats a l'aire lliure durant les hores centrals del dia.

També cal hidratar-se sovint, vestir roba lleugera i mantenir els espais ben ventilats. Aquest episodi de calor posa a prova Catalunya en ple inici d'estiu. La previsió no només apunta a xifres elevadíssimes, sinó també a una persistència perillosa de la situació.