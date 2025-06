‘Fins a 45 °C’: El pitjor de la calor arriba a aquestes 4 zones d’Espanya

Espanya s'enfronta al seu primer gran episodi d'ona de calor de l'estiu. L'AEMET ha confirmat l'activació oficial del fenomen a partir d'aquest dissabte a primera hora. Serà llavors quan les temperatures començaran a escalar de manera imparable.

Tot i que els darrers dies la DANA ha deixat tempestes intenses i un cert alleujament tèrmic, la seva retirada i l'assentament de les altes pressions marcaran l'inici d'un període. En aquesta ocasió, en serà un de sufocant i molt perillós per les temperatures extremes. La calor s'estendrà de manera generalitzada, però les zones més afectades en seran quatre.

Les zones més afectades per la calor extrema

Els experts apunten a la vall del Guadalquivir, el Guadiana, el Tajo i la depressió de l'Ebre, on s'assoliran els 45 graus. Les províncies més exposades són Sevilla, Còrdova, Jaén, Granada, Badajoz, Toledo, Saragossa i Lleida, on s'esperen jornades tòrrides amb màximes històriques. La potent dorsal subtropical que s'assenta sobre la Península està empenyent una massa d'aire extremadament càlida i seca, amb pols en suspensió.

Això, unit a cels completament serens i absència de vent, està creant les condicions perfectes perquè les temperatures es disparin. Segons els models de predicció, els dies més calorosos seran el 29 i el 30, quan s'espera un repunt tèrmic encara més acusat. A més de la calor sufocant durant el dia, les nits tampoc oferiran alleujament.

Es preveuen mínimes per sobre dels 20 graus a l'interior i per sobre dels 25 en punts del sud-oest i de la vall de l'Ebre. Això afectarà negativament el descans i augmentarà el risc de problemes de salut. Tampoc se salven altres zones del país com les Balears i les Illes Canàries també sentiran els efectes d'aquesta ona de calor, amb màximes d'entre 30 i 35.

Ni el mar podrà suavitzar la situació

Fins i tot en àrees litorals, on normalment el mar suavitza les temperatures, es podrien superar els 33-35 graus amb nivells molt alts d'humitat. El que farà que la sensació tèrmica sigui encara més aclaparadora. La calor extrema arriba en qüestió d'hores i la seva intensitat podria marcar rècords.