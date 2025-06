Adeu calor: els meteoròlegs donen la gran notícia a Catalunya, però per poques hores

La calor està fent veritables estralls a Catalunya. I és que una de les estacions de l'any més esperades ha començat amb una intensitat inesperada registrant rècords de temperatures. Els mercuris no paren d'anar a l'alça i qualsevol lleu descens es rep com una bona notícia.

Aquest dijous, les temperatures a Catalunya donaran un petit respir gràcies a l'entrada de vents del nord, com la tramuntana i el mestral. Són ells els que han impedit que els mercuris es disparin com en dies anteriors. Tanmateix, aquest alleujament tèrmic és relatiu, especialment a les zones costaneres, on la humitat manté una sensació constant de xafogor.

Un dia calorós, però no tant

La jornada es presenta en general tranquil·la i amb cels serens a la major part del territori. Només s'esperen algunes pluges febles i disperses al nord del Pirineu i a zones muntanyoses del nord-est. Aquesta lleu baixada de temperatures no anirà acompanyada de pluges generalitzades, per la qual cosa la sensació de frescor serà més aviat limitada.

Les temperatures d'avui baixaran lleugerament respecte a dies anteriors. A Ponent es podrien assolir els 37 graus, a l'interior els termòmetres marcaran fins a 35 i a la costa les màximes rondaran els 30. Tot i això, la humitat al litoral farà que l'ambient segueixi sent ofegant, fins i tot si els valors absoluts són una mica més baixos.

Aquest alleujament serà, però, molt breu, ja que a partir de divendres, una falca anticiclònica tornarà a imposar-se amb força sobre la península Ibèrica. Això provocarà una situació d'estabilitat atmosfèrica que es traduirà en un cap de setmana plenament estiuenc. Segons les previsions, dissabte s'espera una intensa onada de calor, deguda a un fenomen conegut com a subsistència.

El cap de setmana serà d'onada de calor

Els experts expliquen que consisteix en el descens d'aire des de capes altes de l'atmosfera, escalfant-se a mesura que baixa. El resultat serà un fort ascens tèrmic generalitzat. Les temperatures es dispararan especialment dissabte, amb màximes molt elevades a l'interior i a Ponent, on podrien rondar els 40.

Aquest episodi afectarà també la resta del territori, incloent-hi el litoral, encara que amb menor intensitat. Per tant, es recomana extremar precaucions de cara al cap de setmana. Encara que avui es noti un lleu alleujament, la calor tornarà amb força en les pròximes hores, recordant-nos que l'estiu ha arribat per quedar-se.