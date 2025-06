El Meteocat alerta aquestes 6 comarques: s'esperen pluges per Sant Joan

El Meteocat ha emès una alerta específica per a la tarda de dimarts 24 de juny, coincidint amb la celebració del dia de Sant Joan. La pitjor part se l'enduran un total de sis comarques. Serà allà on es preveu l'arribada de pluges i tempestes localment intenses.

Concretament, les zones afectades seran les del Pirineu i Prepirineu català. Segons l'última predicció, s'esperen precipitacions a les comarques de l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès. Aquestes zones del nord de Catalunya estaran sota un avís per risc moderat, especialment durant la tarda de dimarts.

Unes pluges que portaran càrrega elèctrica

Les precipitacions podrien anar acompanyades de tempestes elèctriques i, puntualment, de calamarsa, segons adverteixen els meteoròlegs. Aquest fenomen es deu a una inestabilitat atmosfèrica marcada pel pas d'una bossa d'aire fred en alçada que afectarà l'àrea pirinenca. Tot i que bona part de la resta del territori gaudirà de cels serens, en aquestes sis comarques la situació meteorològica podria complicar-se.

Les pluges, tot i que localitzades, podrien ser intenses en poc temps. Per això els experts recomanen precaució, sobretot en activitats a l'aire lliure i desplaçaments per zones muntanyoses. La revetlla de Sant Joan, que tradicionalment se celebra la nit del 23 al 24 de juny, es desenvoluparà en condicions majoritàriament favorables.

Tanmateix, el dia de Sant Joan, festiu a Catalunya, arribarà amb un canvi de temps al nord. Serà allà on els registres tèrmics també es veuran afectats, amb un lleuger descens de les temperatures màximes. Malgrat el descens tèrmic al Pirineu, la resta del país seguirà amb ambient càlid.

A la costa continuarà fent molta calor

Sobretot al litoral, on la humitat serà elevada i provocarà una sensació tèrmica més alta de la real. Les temperatures continuaran pujant a comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Tarragonès, on es podrien superar els 32 graus. El Meteocat continuarà monitorant l'evolució d'aquesta situació, actualitzant els avisos si cal.

Mentrestant, s'insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions a les comarques afectades i evitar activitats si es detecten signes de tempesta. Així mateix, no hi ha millor recomanació que la de consultar els canals oficials abans de planificar excursions o desplaçaments en aquestes zones. La festivitat de Sant Joan, símbol de l'inici de l'estiu, arriba aquest any recordant que la muntanya sempre guarda sorpreses.