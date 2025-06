Avís urgent del Meteocat per a la revetlla de Sant Joan: 5 comarques, en alerta

El Meteocat ha emès un avís urgent per a aquesta tarda de dilluns 23 de juny, coincidint amb la celebració de la revetlla de Sant Joan. Cinc comarques catalanes estan en situació d'alerta a causa del risc de tempestes localment fortes, fet que podria alterar els plans festius a l'aire lliure.

Segons la darrera predicció de l'organisme, les comarques on s'ha activat el nivell de perill alt són el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Berguedà i l'Alt Urgell. En aquestes zones, s'esperen pluges intenses acompanyades d'aparell elèctric i, puntualment, calamarsa. L'episodi s'emmarca en una situació d'inestabilitat atmosfèrica que afecta el nord i nord-est de Catalunya, amb presència d'aire fred en alçada i alta humitat.

Unes tempestes intenses

Aquests factors afavoreixen el desenvolupament de tempestes convectives que, tot i ser localitzades, poden descarregar amb força en poc temps. A la resta del territori, especialment a les comarques del litoral com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Tarragonès i el Baix Ebre, el cel romandrà variable. Tot plegat amb intervals de núvols però sense risc significatiu de precipitacions.

Tanmateix, en algunes zones es preveu un ambient carregat d'humitat, que incrementarà la sensació de xafogor. A més, es manté el nivell de perill moderat per temperatures altes en algunes àrees de l'interior com el Segrià, les Garrigues i la Noguera. És allà on se seguiran superant els 33 graus.

Tot i que no es tracta d'una onada de calor, les condicions tèrmiques podrien suposar un risc afegit si no s'adopten mesures preventives, especialment durant les activitats festives nocturnes. Les autoritats demanen extremar les precaucions durant les celebracions d'aquesta nit a les zones en alerta.

La recomanació de cara a una nit màgica

Es recomana no encendre fogueres en àrees de risc, evitar zones boscoses i mantenir-se informat a través dels canals oficials. La combinació de petards, vent i possible pluja pot suposar un perill si no s'actua amb responsabilitat. La Flama del Canigó, que tradicionalment recorre tot el país per encendre les fogueres de Sant Joan, també podria veure's afectada.

El Meteocat seguirà actualitzant la seva previsió en les pròximes hores. Mentrestant, s'insisteix en la importància de planificar les activitats a l'aire lliure amb precaució i atendre sempre les indicacions dels experts. La revetlla de Sant Joan és una de les nits més esperades de l'any, però aquest 2025 arriba marcada per la incertesa del temps.