‘Tempestes fortes’: Mario Picazo posa en alerta avui aquestes 5 comunitats

L'inici de l'estiu a Espanya arriba amb canvis notables en el temps. Aquest dilluns, una DANA s'ha colat pel sud-oest de la península, portant un increment de la inestabilitat i un descens de les temperatures. El meteoròleg Mario Picazo ha advertit del risc de tempestes fortes, especialment en cinc comunitats.

Concretament, la pitjor part se l'enduran Galícia, Astúries, Castella i Lleó (oest), Extremadura i l'oest d'Andalusia. Aquesta irrupció d'aire fred en altura afavoreix la formació de núvols amb gran desenvolupament vertical, fet que incrementa la probabilitat de pluges intenses. Així mateix, no es descarta que puguin arribar acompanyades en alguns casos de calamarsa.

Les precipitacions avançaran d'oest a est, sent més significatives a les regions esmentades, on es preveuen acumulacions importants d'aigua durant les pròximes hores. El contrast tèrmic és una altra característica destacada d'aquest inici de setmana. Tot i que aquest dilluns encara es mantenen avisos grocs i taronges per temperatures altes, s'espera un refresc notable entre dimarts i dimecres.

Mario Picazo analitza el temps dels pròxims dies

Les temperatures màximes i mínimes baixaran diversos graus, sobretot a l'interior peninsular. Tot plegat amb valors més propers als 30 graus en lloc dels extrems registrats en dies previs. Galícia i el litoral cantàbric ja presenten un ambient més fresc.

Mentrestant, a l'àrea mediterrània persisteix una sensació tèrmica elevada a causa de l'alt grau d'humitat. A Canàries, per la seva banda, el temps es manté més estable, amb temperatures agradables d'entre 25 i 30 graus. No obstant això, aquest descens tèrmic serà breu.

A partir de dijous, els termòmetres tornaran a repuntar, assolint valors fins i tot més alts que els registrats fins ara. Es preveu una segona meitat de setmana marcada per un nou episodi càlid, especialment al Mediterrani. Serà allà on la combinació de calor i humitat provocarà una forta xafogor.

Aquest gir meteorològic arriba just després del solstici del 21 de juny, que va marcar l'inici oficial de l'estiu. Tot i que la primavera encara no havia acabat, Espanya ja havia travessat dues onades de calor prematures. I és que cal recordar que es van assolir temperatures superiors als 40 graus en algunes regions.

L'actualitat mana

Una tendència que sembla consolidar-se a l'estiu de 2025. Segons els models estacionals, s'espera un estiu amb temperatures lleugerament per sobre del normal, tot i que sense anomalies extremes. La distribució de la calor serà desigual i, pel que fa a precipitacions, es preveuen valors dins la mitjana.

Per ara, l'atenció està posada en la DANA i les tempestes que podria generar. Mario Picazo insisteix a estar atents als avisos meteorològics a les cinc comunitats sota risc avui.