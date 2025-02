'Fins al 22 de febrer': Garrotada dels meteoròlegs a tot Catalunya per a aquests dies

El mes de febrer està sent un especialment canviant a Catalunya pel que fa al temps. En poques setmanes s'han pogut apreciar gairebé tots els fenòmens meteorològics típics de l'hivern. Han arribat algunes de les nevades més importants de l'any i ha plogut amb ganes.

També ha fet i ha bufat el vent amb intensitat. Tot això sota l'atenta mirada d'uns experts que continuen volent saber més. Sobretot del que passarà a uns dies vista, per poder prevenir i saber quin temps i tendències es registraran.

Encara que les ganes de saber més són grans, tothom sap que el nivell de fiabilitat és baix. És a dir, per molts que els models prediuen, al final tot pot canviar en qüestió d'hores. D'aquí que continuïn recomanant analitzar de prop l'evolució dels dies i, per tant, dels mapes.

La tornada de les pluges haurà d'esperar

Un dels fenòmens més esperats a Catalunya des de fa mesos és la pluja. És necessari que plogui i tant els rius, com els pantans i els boscos, ho esperen. Ara bé, sembla que Catalunya encara haurà d'esperar una mica més per tornar a registrar dies plujosos.

Almenys així ho expliquen alguns experts, els quals no pronostiquen l'arribada de nous ruixats fins ben avançada la setmana que ve. Concretament, fins al 22 de febrer, és a dir, el cap de setmana de l'última setmana de mes. Són molts dies per omplir el sac de la incertesa encara que, en aquest cas, sí que se sol encertar.

La pluja no arriba tan fàcilment i no solen fallar els models de previsió en aquest sentit. Si no es preveu que plogui, el més probable és que Catalunya passi una setmana amb els paraigües guardats. Ara bé, a partir d'aquest dia les coses podrien canviar una mica i donar una treva a la falta d'aigua.

Una situació més positiva al nord

Si plou, no serà a principis de la setmana que ve a Catalunya. No obstant això, el Pirineu torna a mostrar-se com l'excepció. I és que en punts del nord del país sí que podrien caure algunes precipitacions, fins i tot en forma de neu.

Això sí, serà fins a partir dels 1.900 metres d'altitud on podrien caure els primers flocs. Mentrestant, a la resta de comarques hi haurà nuvolositat amb cels variables, però sobretot tranquil·litat. En definitiva, els amants del bon temps podran gaudir de la bonança.