'Més potent i impredictible': Roberto Brasero encén les alarmes per a aquest dijous

Després d'uns dies d'estabilitat atmosfèrica, els canvis en el temps no trigaran a arribar. Així ho ha assegurat Roberto Brasero en el seu últim pronòstic del temps, on ha llançat un clar avís per a les pròximes hores. Segons el meteoròleg, una borrasca s'acostarà a la Península a partir de dijous, encara que la seva evolució ha generat gran incertesa.

Roberto Brasero ha advertit que "pogués ser una borrasca freda, que la fa més potent i més imprevisible". Això deixa lloc a la possibilitat que la previsió del temps pugui canviar notablement el pronòstic en els pròxims dies.

En un principi, tot indicava que la borrasca es mantindria al nord, enviant un front que travessaria la Península de forma lleu. No obstant això, les últimes actualitzacions mostren un escenari diferent: la borrasca podria desplaçar-se cap al sud. D'aquesta manera, avisa Roberto Brasero, se situaria paral·lela a la costa de Portugal i afectant principalment la meitat sud d'Espanya.

Roberto Brasero alerta d'un possible temporal de pluges

Les primeres precipitacions associades a aquesta borrasca arribaran divendres i ho faran pel sud-oest del país. Coincidint amb el Dia d'Andalusia, s'esperen pluges a Extremadura, l'oest i sud d'Andalusia i Castella-la Manxa. Roberto Brasero tampoc descarta xàfecs localment forts al terç sud-oest peninsular.

Mentrestant, al nord i Balears, les precipitacions seran més ocasionals i de menor intensitat. La incertesa segueix present, per la qual cosa encara és arriscat determinar amb precisió quines zones rebran més pluja.

Un Carnaval que es presenta molt inestable

La borrasca seguirà el seu avanç durant dissabte, afectant especialment la meitat sud de la Península i el Mediterrani. Segons les últimes projeccions de Roberto Brasero, les pluges podrien ser més persistents al sud-est. Mentrestant, a Andalusia, el sud d'Extremadura i Castella-la Manxa, encara que hi haurà pluges, aquestes serien en general més febles.

De cara a diumenge, la borrasca perdrà força i les pluges es reduiran progressivament. No obstant això, l'expert d'Antena 3 ha assenyalat que "no es poden descartar del tot a causa del caràcter d'aquestes borrasques". I és que "solen complicar les previsions", la qual cosa significa que encara podrien registrar-se algunes precipitacions en certes zones.

En definitiva, el comportament d'aquesta borrasca segueix generant canvis en els models meteorològics. Tot això fa que la previsió encara no sigui definitiva, per la qual cosa cal seguir de prop l'evolució del pronòstic. Roberto Brasero ha indicat que, a mesura que s'acosti el cap de setmana, es podrà concretar millor l'impacte d'aquesta inestabilitat.