Francesc Mauri llança un avís per avui: nevades i xàfecs a totes aquestes comarques

Francesc Mauri ha recordat que Catalunya enfrontarà avui un dia d'inestabilitat meteorològica accentuada. En concret, tindrem nevades, ruixats i fins i tot forts vents. I és que l'home del temps de TV3 no podia ser menys i ha parlat de l'arribada del front fred que ha travessat la península.

Tot això ha canviat dràsticament el temps, especialment en algunes comarques. El pas del front, segons Francesc Mauri, deixarà nevades als Pirineus. Especialment a les cotes més altes, per sobre dels 1.500 metres, on es podran acumular bastants centímetres de neu nova.

En les comarques del Pirineu Occidental s'espera que l'acumulació de neu sigui més significativa, amb condicions hivernals. Paral·lelament, s'esperen ruixats al nord-est de Catalunya. Especialment a la comarca de l'Alt Empordà, la Garrotxa i altres zones del Prepirineu.

Amb els ulls posats en el que passarà aquesta tarda

Aquests ruixats podrien venir acompanyats de tempestes puntuals i, en algunes ocasions, calamarsa. Els meteoròlegs, més enllà de Francesc Mauri, han avançat que el mal temps serà més pronunciat aquesta tarda. En les últimes hores del dia la inestabilitat augmentarà i la possibilitat de pluges intenses també.

Tot apunta que els ruixats més intensos descarregaran a Girona i punts de Barcelona, encara que de forma més lleu a la costa. A més, els vents jugaran un paper clau en les condicions meteorològiques d'aquest dimarts. S'espera que la Tramuntana i el Mestral bufin amb ratxes fortes.

Un vent intens especialment a les comarques del nord i de l'interior de Catalunya. Les ratxes podrien assolir els 70 km/h en algunes zones, cosa que generarà un ambient fred i molt ventós. La combinació de baixes temperatures i vents intensos pot generar una sensació tèrmica encara més freda.

Un cap de setmana que també es presenta amb inestabilitat

Pel que fa al cap de setmana, les previsions apunten que el temps continuarà sent insegur. Encara que no sabem si tindrem una inestabilitat tan marcada com la d'avui, previsiblement les pluges es mantindran. Continuarà la possibilitat de precipitacions i ruixats dispersos durant el dissabte i el diumenge, sobretot a l'interior i al nord.

El vent, encara que menys intens, continuarà bufant en alguns punts, mantenint les temperatures per sota de l'habitual per a aquesta època de l'any. Amb tot, caldrà esperar a les següents previsions per concretar quins plans es podran fer de cara a finals de setmana.