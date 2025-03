Oficial: Gerro d'aigua freda sobre el temps dels pròxims dies a tot Catalunya

El mes de març arrenca a Catalunya amb un ambient força fresc. Després de molts dies de temperatures suaus, la situació ha canviat, amb un descens tèrmic que es nota a totes les comarques. De fet, estem tenint temperatures fins i tot per sota del que tocaria per a aquesta època de l'any, que ja és molt dir.

Aquesta situació, provocada per l'arribada d'aire fred juntament amb diversos fronts, es mantindrà durant els pròxims dies. És a dir, tindrem temperatures que seguiran sent relativament baixes a tot el territori. Si durant el mes de febrer hem tingut temperatures força suaus, ara la sensació de fresc s'ha aguditzat a Catalunya.

En les zones de l'interior i al Pirineu, les mínimes han caigut per sota dels valors habituals, amb glaçades en molts punts. A les cotes altes, el fred ha anat acompanyat de nevades aquesta última setmana. Tot això juntament amb diversos dies d'inestabilitat, que han deixat pluges i fins i tot alguna tempesta a Catalunya.

Arrenquem el mes de març amb força fresc

Les previsions indiquen que aquest ambient fred persistirà durant els primers dies de març. Les temperatures seguiran situant-se per sota de la mitjana climàtica, tant en les mínimes com en les màximes. Durant les nits, els termòmetres seguiran marcant valors negatius a l'interior i al Pirineu, amb glaçades que podrien estendre's.

A la costa, si bé el descens és menys marcat, les temperatures també es mantindran fresques, amb un ambient hivernal per a principis de març. Segons el pronòstic meteorològic, no s'espera una recuperació significativa de les temperatures a curt termini. Durant els pròxims dies, la presència d'aire fred mantindrà la sensació de fresc.

Els valors estaran al voltant de tres i cinc graus per sota de la mitjana climàtica. En algunes zones les màximes podrien no superar els deu graus, cosa poc freqüent per a aquesta època de l'any. Aquest descens de temperatures marca un clar contrast amb la situació viscuda a finals de febrer.

Toca abrigar-se, perquè l'hivern no ha acabat

Aquesta situació de temperatures baixes contrasta amb els valors suaus que s'han registrat en les últimes setmanes. Amb la presència de l'aire fresc, març comença amb un temps més propi de ple hivern que de les portes de la primavera. Per tot això, el millor és abrigar-se bé i estar atents a possibles avisos meteorològics.

Els meteoròlegs recorden que és normal que al març faci fred o fins i tot que aparegui alguna nevada. De moment, els amants del bon temps i de la calor necessiten tenir paciència. Ja estem en el mes de la primavera i és qüestió de temps que faci més calor.