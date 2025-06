‘Més de 40 °C’: Mario Picazo fa saltar totes les alarmes amb la seva darrera previsió

Espanya s'enfronta ja a la seva primera onada de calor de 2025, amb temperatures que seguiran en ascens fins a assolir el seu punt àlgid. Segons ha advertit el meteoròleg Mario Picazo, el país viurà un episodi de calor extrema en les pròximes hores. Per tant, ara sí que cal prendre precaucions i consciència que l'estiu, encara que sigui sinònim de gaudi, també té els seus riscos.

I és que es preveu que en molts punts del país s'assoleixin els 40 graus, sobretot al sud i a l'interior peninsular. Les nits també seran sufocants, amb mínimes que en molts punts no baixaran dels 25. Des de dijous, s'ha registrat un augment de les temperatures, especialment al sud-oest, on els termòmetres ja marquen xifres preocupants.

Mario Picazo parla clar del que està per venir

La calor s'estendrà durant el cap de setmana per gairebé tot el país. A excepció del terç nord-oest i el litoral cantàbric, on els vents atlàntics mitigaran lleugerament la situació. Les previsions apunten a màximes per sobre dels 44 graus a zones de la vall del Guadalquivir i del Guadiana entre diumenge i dilluns.

A ciutats com Sevilla, Còrdova, Badajoz i Ciudad Real es preveuen més de 40 graus, amb avisos taronja ja actius. A Extremadura, Castella-la Manxa, Aragó i l'interior de Múrcia, s'esperen registres entre els 38 i els 42. També l'interior de Mallorca i les valls del Xúquer i del Segura patiran aquest episodi, amb temperatures properes als 38.

Les nits tampoc oferiran treva. En nombrosos punts del centre i sud, les mínimes no baixaran dels 20, i fins i tot superaran els 25, cosa que avança nits tropicals. Diumenge serà probablement el dia més càlid d'aquest episodi, amb temperatures extremes a gran part del país.

Cap racó del país es deslliurarà d'unes temperatures elevades

A la Mediterrània, la calor xafogosa s'agreujarà per l'elevada temperatura del mar. A Madrid es preveuen màximes de 40, mentre que al nord podrien assolir els 34, incrementant la sensació tèrmica a causa de la humitat. A Canàries també s'intensifica la calor per l'arribada d'aire saharià, especialment a les zones sud de Gran Canària.

A partir de diumenge, s'espera l'arribada de pols en suspensió des d'Àfrica que afectarà la meitat occidental i complicarà les previsions. Encara que s'anticipa un lleuger descens tèrmic entre dilluns i dimarts, serà més simbòlic que real. I és que els valors seguiran superant els 38 graus a gran part d'un país que s'endinsa de ple a l'època estival.