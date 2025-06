‘A tot Espanya’: Roberto Brasero fa saltar totes les alarmes amb la darrera previsió

La treva tèrmica que han portat les tempestes els últims dies en algunes regions d'Espanya està a punt de finalitzar. Així ho ha advertit el meteoròleg Roberto Brasero, qui ha llançat una clara advertència a la ciutadania. Tot plegat en el marc d'un mes de juny que va començar com si fos l'agost.

En aquest sentit, l'expert ha avisat sobre el retorn de la calor extrema. "Per divendres les temperatures seran més altes a tot Espanya", ha avançat. Aquest dimecres, les tempestes van continuar sent presents al nord peninsular, especialment al País Basc.

No obstant això, aquests seran els últims cops d'inestabilitat, ja que la DANA s'allunya i donarà pas a una situació completament diferent. A partir de dijous, l'anticicló començarà a imposar-se i s'espera un temps més estable. Tot plegat amb cels serens a gairebé tot el país, excepte algunes excepcions a Galícia, el Cantàbric i els Pirineus.

Enlloc s'alliberaran de la calor

També al nord de les illes Canàries es mantindran alguns núvols. Mentrestant, al sud predominarà el sol. A Balears, es preveu la presència de calitja durant les primeres hores del dia, tot i que desapareixerà ràpidament.

Amb l'avanç de l'anticicló i l'augment de la insolació, les temperatures tornaran a pujar a bona part del territori. L'alleujament tèrmic del nord-est peninsular serà breu i relatiu. I és que tot i que baixaran una mica els termòmetres a Catalunya, Navarra, Aragó i el nord de València, continuarà fent calor.

Aquest dijous, per exemple, s'esperen 34 graus a Saragossa, 33 a Girona i 30 a València. En altres zones, com Sevilla o Toledo, les temperatures tornaran a fregar els 37 i 36 graus, respectivament. Divendres, en canvi, l'ascens tèrmic serà generalitzat, tant en les temperatures màximes com en les mínimes.

Uns mercuris a l'alça

Dissabte començarà la primera onada de calor de l'any, segons ha confirmat l'AEMET, que preveu que s'allargui almenys fins dimarts. Una massa d'aire molt càlid i sec procedent del nord d'Àfrica s'instal·larà sobre la Península i Balears. Les zones més afectades seran el sud-oest peninsular i les depressions del nord-est, on s'esperen màximes entre els 40 i els 42 graus.

Els dies crítics seran el 29 i el 30, ja que se superaran els 42 al Guadalquivir, amb valors per sobre dels 40 al Tajo, Ebre i Guadiana. A més, les mínimes no baixaran dels 23 a 25 a bona part del sud i de la vall de l'Ebre. El que incrementarà la sensació de xafogor i dificultarà el descans nocturn.