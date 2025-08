'Màximes de 36 i 40 °C': encenen totes les alarmes a Catalunya a partir d'aquest dia

Després d'una treva climàtica que ens va oferir el final de juliol, agost sembla decidit a fer-se notar. La calor torna a Catalunya més aviat del que s'esperava, i ho farà amb temperatures extremadament altes que posaran la regió en alerta.

L'AEMET ja ha confirmat el que molts temien. L'onada de calor que està a punt d'arribar no només afectarà altres parts d'Espanya. Arribarà a Catalunya, tot i que amb menor intensitat que en altres punts d'Espanya, a partir de la propera setmana.

La calor extrema torna a Catalunya dilluns

Tot i que la situació no serà tan greu com en altres zones de la Península, on s'esperen temperatures encara més extremes, Catalunya viurà un augment significatiu de la calor. L'AEMET ha assenyalat que dilluns i dimarts seran els dies més càlids, amb temperatures per sobre del normal per a aquesta època de l'any.

Les comarques de l'interior de Tarragona i de Lleida seran les més afectades, segons l'AEMET, "amb màximes entre 36º i 40 ºC". Aquests valors superaran per diversos graus el que és habitual a la regió durant els primers dies d'agost.

Les altes temperatures afectaran tant el dia com la nit. I és que l'onada de calor no només farà pujar els termòmetres durant les hores de sol. Les mínimes també es mantindran més altes del que és habitual, cosa que dificultarà el descans nocturn.

Aquest tipus de calor, tan característic dels mesos més calorosos de l'estiu, no és gens inusual a Espanya. Tanmateix, les altes temperatures que es registraran en les properes jornades poden superar les expectatives. De fet, els experts adverteixen que les temperatures poden arribar a nivells d'alerta, especialment en àrees de l'interior, on les màximes podrien acostar-se als 40 ºC.

Una primera setmana d'agost molt càlida

A mesura que avancem en la setmana, les altes temperatures continuaran sent el tema principal a Catalunya. Tot i que és possible que hi hagi una lleu millora de les temperatures cap al final de la setmana, l'onada de calor seguirà el seu curs i mantindrà la regió sota una calor intensa durant diversos dies més.

Sense cap dubte, Catalunya es prepara per rebre una onada de calor que farà pujar els termòmetres a nivells alts. I encara que la calor no arribarà als extrems d'altres zones d'Espanya, les temperatures de fins a 40 ºC marcaran l'inici d'una setmana difícil.