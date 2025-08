'Les nits seran gairebé equatorials': Mario Picazo confirma la pitjor notícia

Agost ha arribat i no pensa donar treva, avisa Mario Picazo. El meteoròleg ha alertat que, després d'una segona quinzena de juliol amb temperatures més suaus, la calor tornarà a imposar-se a gairebé tot Espanya. "Notarem els extrems de la calor", i ho farem tant de dia com de nit, ha assegurat l'expert.

Som en plena canícula, el període més calorós de l'any, i les previsions apunten a un important ascens tèrmic. Es retira l'aire fred que ens ha acompanyat últimament i entra en escena una dorsal càlida. I serà aquesta la que marcarà l'inici d'un episodi de calor intens a bona part del país.

Abans de la calor intensa, tempestes i ruixats a moltes comunitats

Tot i que les precipitacions no seran les protagonistes en aquesta primera meitat d'agost, aquest cap de setmana sí que poden descarregar. Les hores més inestables arribaran aquest divendres a la tarda i nit. Les zones més afectades seran Castella-la Manxa, Andalusia, el sud d'Aragó, la Comunitat de Madrid i el sud-est de Castella i Lleó.

En aquestes regions s'esperen acumulacions de fins a 15 litres per metre quadrat en només una hora. A més, no es descarten episodis de calamarsa i ratxes de vent que podrien assolir intensitat notable. Tot i que seran fenòmens molt localitzats, per això Mario Picazo avisa que "no cal abaixar la guàrdia".

Dies calorosos i nits realment tòrrides

La notícia més destacada, però, és el retorn de la calor extrema, reconeix Mario Picazo. A partir de dissabte, els termòmetres es dispararan especialment a les valls del Guadalquivir i del Guadiana. Per allà s'hi tornaran a assolir els 40 graus, i fins i tot més.

A moltes capitals del sud i del Mediterrani tornaran les temudes nits tropicals, amb mínimes molt altes. Però és que en punts de València, Castelló o Palma, seran fins i tot "gairebé equatorials". Mario Picazo explica que s'anomenen així quan es registren mínimes per sobre dels 25° C.

Diumenge ja farà força calor, amb màximes de més de 40 graus a molts punts del sud. A la Meseta nord també es notarà l'ascens tèrmic, tot i que les nits continuaran sent més fresques que al sud. Al vessant mediterrani, la sensació de xafogor serà generalitzada.

Afortunadament, en algunes zones costaneres les brises marines ajudaran a alleujar l'ambient. A Canàries també s'espera un repunt de la calor a partir de diumenge, amb màximes de fins a 30 graus. Ja de cara a la setmana vinent, la situació podria empitjorar una mica.

Mario Picazo adverteix que "La calor s'intensificarà" a bona part de la península, fruit de les altes pressions. Així, no es descarta que en algunes zones del sud els termòmetres freguin els 45 graus a l'ombra. L'estiu entra en la seva fase més exigent.