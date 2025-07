Mario Picazo (63 anys) frena l’alegria de molts: «Estarem molt pendents...»

Després d'un cap de setmana marcat per la inestabilitat que ha deixat la DANA en forma de fortes tempestes, la situació meteorològica torna a estabilitzar-se gràcies al retorn de l'anticicló. Almenys així ho confirma Mario Picazo després de la revisió dels mapes de previsió per a aquesta nova setmana. L'expert assegura que s'acosten canvis importants que no agradaran a molts

I és que l'inici de setmana portarà amb ell una nova pujada de temperatures que convertirà la calor en la gran protagonista de la setmana. Tot això coincidint a més amb l'inici de la canícula, el període més calorós de l'any. Sens dubte, una sorpresa per als qui ja s'havien acostumat a un temps més aviat tardorenc durant els últims dies

Segons explica el meteoròleg Mario Picazo, si bé dilluns encara es veuran núvols i algunes precipitacions, "estarem molt pendents" d'un canvi de tendència. Els vents del nord i nord-oest seran els responsables d'aportar aquesta nuvolositat residual i algunes pluges. Amb tot, aniran desapareixent dimarts, donant pas a jornades més assolellades

Una setmana amb temperatures força altes a Espanya

L'anticicló afavorirà l'entrada d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica. Aquest fenomen, sumat a les llargues hores d'insolació pròpies de l'estiu, provocarà que els termòmetres pugin notablement. Les temperatures aniran en augment progressiu, amb valors especialment elevats al sud peninsular

A partir de dimarts, l'ascens tèrmic es notarà amb més claredat. S'esperen temperatures per sobre dels 40 al vall del Guadalquivir, mentre que les nits tropicals s'estendran a més zones del territori. Fins i tot es preveu alguna nit equatorial, especialment en punts com Palma

La calor més intensa se centrarà entre dimecres i dijous. Segons les previsions, es podrien assolir fins a 45 graus a l'ombra en àrees del sud peninsular, especialment a l'interior d'Andalusia. Tanmateix, Mario Picazo adverteix que caldrà estar molt atents a la possible arribada d'una borrasca atlàntica cap al cap de setmana

"Estarem molt pendents", ha indicat, ja que podria deixar un cap de setmana "amb més núvols i precipitacions". És clar que aquesta situació no afectaria tota la península, sinó especialment el nord-oest. Tot això amb "un descens progressiu de les temperatures"

Mario Picazo avança el que podria passar el cap de setmana

Si es confirma, aquest sistema podria portar més núvols i precipitacions al nord-oest peninsular, a més d'un descens progressiu de les temperatures. Així, la setmana estarà marcada per un clar repunt tèrmic, amb jornades de calor extrema i nits difícils per agafar el son. Mario Picazo resumeix la situació amb prudència i recorda que, si bé torna la calor, no es descarten canvis de cara al cap de setmana