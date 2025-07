Bones notícies: el Meteocat confirma el que tothom esperava a Catalunya

Després de diversos dies marcats per tempestes intenses, llamps i alertes a gairebé tot el territori, Catalunya es lleva aquest diumenge amb calma meteorològica. Segons la previsió oficial publicada pel Meteocat per avui, 13 de juliol, les pluges generalitzades desapareixen i s'obre pas l'estabilitat. Un canvi esperat per molts després d'una setmana especialment convulsa en termes climatològics.

El mapa de predicció del Meteocat d'aquesta tarda ho deixa clar: predominen els cels poc ennuvolats a la majoria de comarques. L'única excepció es dona al Pirineu, on s'esperen precipitacions febles i localitzades, sense grans acumulacions. Es tracta de restes de l'episodi tempestuós que ha creuat la península aquests dies, però que ja dona senyals de retirada a la comunitat catalana.

El Meteocat confirma: sense alertes actives a Catalunya

Una de les grans notícies del dia és l'absència total d'alertes actives. El Meteocat no ha activat cap avís meteorològic a cap comarca del territori català durant tota la jornada. Això vol dir que no s'esperen fenòmens adversos com tempestes, vents forts ni pedregades, que havien estat protagonistes durant dies anteriors.

Aquest canvi en la situació es deu al desplaçament de la DANA que va afectar especialment el nord-est peninsular, i que ara es retira cap al nord d'Europa. Amb això, l'anticicló guanya terreny i s'imposa a bona part de l'interior peninsular i del litoral català.

A més de l'estabilitat atmosfèrica, una altra dada destacada d'aquest diumenge és el lleuger ascens tèrmic que s'experimenta a zones de l'interior de Catalunya. Les temperatures tornen a pujar suaument després del parèntesi fresc provocat per les tempestes. En localitats com Lleida, Manresa o Igualada es preveuen màximes més properes als valors habituals de juliol, tot i que sense arribar encara a registres extrems.

En canvi, a àrees costaneres com Barcelona, Tarragona o Girona, el mercuri es mantindrà més contingut. Això serà degut a la brisa marina i la influència del mar. L'ambient serà càlid però suportable, sense arribar a la xafogor de jornades passades.

Un diumenge de calma després de dies de tempesta

La predicció del Meteocat per aquest 13 de juliol és clara: el temps estable s'imposa a tot Catalunya. Només alguns nuclis de muntanya, com la zona de la Vall d’Aran o el nord de l'Alt Urgell, registraran pluges molt febles i disperses a la tarda. A la resta del territori, els símbols de sol dominen el panorama, acompanyats d'intervals de núvols en alguns punts del litoral central i prelitoral.

Els símbols del mapa meteorològic del Meteocat reflecteixen el que molts catalans esperaven des de fa dies: una jornada tranquil·la, sense ensurts climàtics. L'atmosfera s'estabilitza, les alertes desapareixen i les tempestes queden ja com un record recent. Almenys, per ara.